Pamela Prati, Gf Vip/ Dimentica il caso Mark Caltagirone e…

Pamela Prati archivia il caso Caltagirone e balla spensierata con Nikita Pelizon

Non è stata una settimana facile per Pamela Prati. Pochi giorni fa, quando è andata in onda la settima puntata del Grande Fratello VIP, la soubrette ha ricostruito per filo e per segno la vicenda Mark Caltagirone, sottoponendosi alle critiche delle opinioniste in studio e riaprendo vecchie ferite ancora profonde. Ricordi dolorosi a cui non è riuscita a sottrarre le sue lacrime, ma anche un bellissimo abbraccio del gruppo dopo la sua toccante confessione in diretta.

Nei giorni successivi alla puntata abbiamo rivisto una Pamela più distesa e serena, talvolta spensierata. Come quando ha aggiunto in Nikita Pelizon per scatenarsi a ritmo di musica. Leggerezza sì, ma non superficialità. Pamela Prati, in seguito, si è confrontata con Wilma per parlare delle precedenti storie d’amore.

In una lunga conversazione con Wilma, Pamela si è dunque aperta sul suo passato, parlando di alcune relazioni vissute con uomini un po’ più giovani. La Goich è sembrata in sintonia con la Prati e facendo riferimento ad alcune esperienze passate le ha raccontato: “Evidentemente io mi pongo agli uomini più giovani in maniera giusta”. La Prati, dal canto suo, ha confidato alla sua compagna d’avventura che, pur avendo conosciuto persone molto più giovani, ha sempre avuto a che fare con persone mature e di carattere, senza mancanze di alcun tipo nel rapporto.

