Pamela Prati: Grande Fratello Vip o Amici Vip?/ Il suo ritorno in tv passerà da…

Pamela Prati tornerà in onda in autunno su Canale 5? In molti pensano che Barbara d’Urso non mollerà la presa sul suo caso e sui risvolti dell’affair Mark Caltagirone, ma i motivi che potrebbero riportarla in tv potrebbero essere diversi. In particolare, la showgirl sarda sarebbe in lizza per una serie di programmi o, meglio di reality e talent show e questo ha già portato a polemiche e scontri sul web e sui social. Gran parte del pubblico non vorrebbe rivederla in tv perché la credono carnefice e non vittima della storia del finto matrimonio, mentre un’altra parte è pronta a vederla rinascere e ben venga che questo succeda in tv. In particolare, in questi giorni, si è parlato molto di un suo ritorno al Grande Fratello Vip in onda in autunno e presentato da Alfonso Signorini. La showgirl in passato ha già preso parte al programma chiudendo in “grande stile” a bordo di un taxi o quasi, ci riproverà davvero?

PAMELA PRATI AD AMICI VIP?

A giocare contro la sua partecipazione c’è il fatto che alla conduzione ci sarà Alfonso Signorini. I due si sono punzecchiati nei giorni scorsi per via dell’annuncio della sua partecipazione al Chi Summer Tour e della sua assenza. Ma ecco che spunta un altro possibile reality o, meglio, talent per Pamela Prati ovvero Amici Vip. Maria de Filippi ha confermato al versione vip del suo programma e Canale 5 è pronto a mandarla in onda proprio il prossimo autunno, prima di quella normale in partenza a novembre. Davvero Pamela Prati ritornerà sulla cresta dell’onda semplicemente ballando e cantando come ha fatto in passato nella sua carriera? Anche questa ipotesi ci sembra un po’ assurda e non solo per via di quello che è successo ma anche perché la De Filippi ha voluto avere poco a che fare con la showgirl in questi ultimi mesi dicendo no anche ad una sua eventuale partecipazione a Uomini e donne. Chi salverà Pamela Prati?

