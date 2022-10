Pamela Prati ha chiesto soldi per le ospitate tv?/ Eliana Michelazzo e Silvia Toffanin la smascherano

Eliana Michelazzo rivela la verità sulle ospitate di Pamela Prati ai tempi di Caltagirone

Eliana Michelazzo, ex agente di Pamela Prati, è andata ospite a Verissimo per parlare del caso Mark Caltagirone che l’ha vista indirettamente implicata. Dopo che la showgirl ha raccontato la sua verità al Grande Fratello Vip 2022, Eliana si è sentita oltraggiata dalle sue dichiarazioni. Eliana Michelazzo decide, dunque, di dire la sua verità su quanto Pamela Prati abbia percepito dalle ospitate e dai servizi per il suo finito matrimonio con il fidanzato mai esistito.

Mark Caltagirone, Pamela Prati replica a Eliana Michelazzo al GF VIP/ Nuove accuse e contraddizioni...

L’ex agente di Pamela Prati ha dichiarato: “Lei è stata pagata per andare a fare le foto per Gente. Un servizio per una cosa importante ha un costo. Anche in Rai ha dato un iban. Quando arrivarono i soldi dalla Rai li prese lo Stato perché lei ha un debito. Ci sono i messaggi”. La showgirl invece ha sempre dichiarato di non essere mai stata pagata dalle ospitate, ma a smentirla ci pensa anche Silvia Toffanin: “Anche qui non è mai venuta a titolo gratuito, questo possiamo chiarirlo”.

PAMELA PRATI E MARK CALTAGIRONE: PRATIFUL/ Silvia Toffanin svela una foto a Verissimo

Dai dubbi di Sonia Bruganelli alla conferma di Silvia Toffanin

Chissà se sul tema ci sarà un nuovo scontro tra Sonia Bruganelli e Pamela Prati. Ricordiamo infatti che l’opinionista del Grande Fratello Vip ha duramente attaccato la concorrente, ricordandole dei soldi guadagnati per aver cavalcato l’onda dello scandalo Mark Caltagirone. “Tutti abbiamo vissuto cose sulla nostra pelle, ma non ci andiamo mesi e mesi a guadagnare soldi in televisione“. Accuse che però Pamela Prati ha respinto, negando di aver percepito denaro per le ospitate tv. L’opinionista non le ha creduto, chiedendole infatti se andasse in tv gratis, per la gloria.

ELIANA MICHELAZZO "PAMELA PRATI VITTIMA? IN PARTE"/ "Più persone dietro Caltagirone…"

Eppure, a smentire Pamela Prati c’è Silvia Toffanin, che ha confermato come nel suo programma le ospitate non siano state gratuite. “L’ho portata a fare l’abito, ha preso soldi da Gente. Non è vero che non ha preso soldi, gli sponsor pagano così con un servizio“, ha incalzato Eliana Michelazzo. Peraltro, quando ancora non si sapeva che Mark Caltagirone non esisteva, si vociferava anche di un’esclusiva di Verissimo sul matrimonio di Pamela Prati, per seguirlo, cosa che non si è mai verificata per motivi ormai noti.











© RIPRODUZIONE RISERVATA