Pamela Prati ha un nuovo compagno? Smentita la storia con Simone Ferrante

Nei mesi scorsi si è parlato di Pamela Prati riguardo a una possibile nuova storia d’amore, ma la showgirl ed ex Diva del Bagaglino non ha mai chiarito in maniera definitiva come stanno le cose in questa fase della sua vita. La modella e attrice sarda ha rivelato qualche tempo fa come stanno le cose con Simone Ferrante, giovane amico al quale era stata accostata per una storia d’amore che in un primo momento Pamela Prati aveva confessato:

Bastian Muller, chi è il compagno di Ilary Blasi/ La rivelazione della showgirl: "Temeva lo stessi usando"

“Sì ho una storia con un ragazzo più piccolo. Quanti anni ha? 20! Vabbè 19, ma che differenza c’è. Comunque è maggiorenne. Com’è lui? Un ragazzo molto intelligente. Lui è un giovane vecchio” aveva raccontato Pamela Prati smentendo poi la questione in una successiva intervista concessa tra le pagine di Oggi. “Lui ha una vita sentimentale e non è corretto metterlo nel tritacarne del gossip, tra noi non c’è alcun legame sentimentale se non di stima e di amicizia. I giornali hanno travisato la vera natura del nostro rapporto” ha detto Pamela Prati riguardo alle voci sulla relazione con Simone Ferrante.