Pamela Prati è fidanzata? Ha un nuovo compagno? Il quesito incuriosisce il gossip, dato che la vita sentimentale della soubrette ha sempre regalato sorprese e talvolta clamorosi scandali. Basti pensare alla storia con Mark Caltagirone, un uomo in realtà mai esistito. Ebbene, da qualche tempo a questa parte si ripetono le indiscrezioni che vedrebbero Pamela Prati fidanzata con un ragazzo giovanissimo. La soubrette a tal proposito aveva, in tempi non sospetti, minimizzato e smentito i rumor, anche se in un primo momento della frequentazione con questo giovane di nome Simone Ferrante, sarebbero spuntate foto molto chiare circa la loro complicità.

Ebbene in una intervista rilasciata al magazine Oggi, Pamela ha smentito il fidanzamento. Dopo quanto accaduto in passato, molti faticano a credere alle sue parole e c’è chi si è convinto che la showgirl non voglia mettere in piazza questa storia. “Non è il mio fidanzato, è un conoscente con cui esco spesso. Ma non siamo mai da soli, con noi ci sono sempre altre persone”, le sue parole.

Pamela Prati non ha mai fatto problemi di età e il fatto che Simone sia così giovane in teoria non rappresenta un ostacolo. Proprio in tv, Pamela aveva detto che l’età non è un fattore determinante in una relazione, perché è la prima a sentirsi giovane. In quell’occasione, durante una puntata de la Vita in diretta, era stata proprio lei a parlare di un fidanzato più giovane nella sua vita, salvo poi ritrattare.

“I giornali hanno travisato tutto, andando a costruire una love story tra di noi che semplicemente non esiste”, le sue parole. Insomma il mistero si infittisce, anche se oggi Pamela Prati si dichiara single. I rumor, tuttavia, si rincorrono e le domande dei fan restano senza risposta. Davvero non c’è nessuno nella vita sentimentale di Pamela?

