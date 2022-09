Pamela Prati “Ho pensato al suicidio…”/ Concorrente al Grande Fratello Vip dopo un momento difficile

Pamela Prati, dal caso “Mark Caltagirone” alla morte del nipote Alessio

Al Grande Fratello Vip 2022 parteciperà anche Pamela Prati, noto volto televisivo che negli ultimi anni ha fatto molto parlare di sé soprattutto per la fantomatica storia con Mark Caltagirone, che poi si è scoperto non esistere. Una faccenda che ha fatto molto discutere perché diventata di dominio pubblico nei vari salotti tv. La showgirl, infatti, diceva di avere anche adottato due figli con l’uomo, storia che ovviamente si è rivelata falsa. Non è stato semplice affrontare tutto ciò che è arrivato dopo, come ha spiegato la stessa Pamela: “Quando ho realizzato che era tutta una finzione mi sentivo svenire, mi mancava l’aria. Una violenza psicologica terrificante. Non l’ho mai detto prima, ma ho anche pensato di togliermi la vita. La fine di una storia è sempre un trauma, ma scoprire che una persona addirittura non esiste è uno choc psicologico”.

Maurizio Costanzo, rispondendo ad alcuni commenti del pubblico, ha “difeso” la showgirl in merito alla storia con Mark Caltagirone, non puntandole il dito contro per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip: “Pamela Prati è stata una showgirl molto apprezzata in passato, anche per i suoi trascorsi al Bagaglino. Forse in crisi di notorietà o altre ragioni l’hanno indotta a fare scelte poco comprensibili. E bisogna ricordare che lei si è sempre detta “vittima” di quella situazione, incastrata da qualcun altro. Ora per lei si aprono le porte del GF Vip. Diamole la possibilità di spiegarsi“.

Pamela Prati al Grande fratello Vip 2022 scatena il web

Di recente Pamela Prati ha sofferto molto per la perdita di Alessio, suo nipote e figlio della sorella. A dare l’annuncio della scomparsa proprio lei, sui social: “Non ci sono parole per esprimere il mio dolore per la tua perdita. Oggi si è spezzato totalmente il mio cuore togliendomi completamente il respiro. Aveva 40 anni, era un uomo meraviglioso, un padre eccezionale, un figlio esemplare, oltre che uno chef bravissimo. In meno di un mese è volato in cielo per colpa di un brutto male che non ci ha dato nemmeno il tempo di capire cosa stesse accadendo“.

Al Grande Fratello Vip 2022, la Prati avrà sicuramente l’occasione per tornare a sorridere. Pamela, che oggi dice di stare bene da sola, ha spiegato che sentirà la mancanza dei suoi amici all’interno della Casa: “Cercherò i miei spazi anche perché sono una signora, ho la mia età. E ammetto che da sola sto benissimo. Non ho paura della solitudine, ma amo la compagnia: mi mancheranno i miei amici, che sono la mia forza. Mi piacerebbe farmi degli amici anche nella Casa. Sono passati sei anni dalla mia partecipazione al Gf Vip, sono cambiata“.











