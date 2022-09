Pamela Prati “Ho vissuto per sei anni in collegio”, e il dolore per morte della madre/ La confessione choc

Pamela Prati e il ricordo commosso della madre: “Ha sofferto tanto e…”

Pamela Prati ricorda con tenerezza la sua amata madre. Parlando con Sara Manfuso, Pamela ha spiegato di sentire a distanza di anni il profumo della madre: “La sento vicina a me e per me è come se fosse venuta a mancare ieri”. Sara Manfuso le spiega che la perdita di un genitore è una ferita aperta che non si rimargina nemmeno a distanza di tempo. Sara cerca di saperne di più e chiede a Pamela che donna fosse stata sua madre. Pamela Prati le risponde: “Era una donna meravigliosa e forte. Ha sofferto tanto per amore ed è stata una grande lavoratrice. Era una donna generosa. Lei è stata una vedova di guerra. Poi ha incontrato mio padre e ci ha fatto sei figli. Mio padre ci ha lasciati e lei si è ritrovata a dover gestire otto figli”.

Sara Manfuso è rimasta a bocca aperta di fronte a questa confessione ma Pamela le ha poi spiegato che per lei è arrivato un momento difficile quando è dovuta andare in collegio: “Sono stata sei anni in collegio e lei nel frattempo continuava a lavorare. Veniva poi in collegio a coccolarci e a portarci da mangiare. Io avevo due anni. Ha fatto molta fatica per riprenderci con lei. E’ stata una roccia per noi”. Sara Manfuso le ha chiesto se la madre ha potuto assistere ai suoi primi successi e Pamela ha raccontato: “L’ho ripagata dei sacrifici che aveva fatto. Mi faceva tenerezza perché pensava che quando andava nei posti capivano che era mia madre e questo la rendeva orgogliosa”.

Pamela Prati è entrata nella casa del Grande Fratello Vip nel corso della prima puntata e a poche ore dal suo ingresso si è tornati a parlare del caso Mark Caltagirone. L’ex agente Pamela Pericciolo è tornata a tuonare su Instagram contro la showgirl spiegando che mentre Pamela inventava il finto fidanzamento con Caltagirone viveva a casa di un fidanzato: “Qualcuno si mette tre kg di trucco in faccia e va a fare la diva in tv dimenticandosi di chi la copriva in tutto e per tutto. Soprattutto dimenticandosi che mentre inventava un finto fidanzamento stava a casa del suo vero fidanzato. Né vittime, né carnefici. Sono ben altre le cose che mi fanno paura e non le telefonate del mio avvocato. E ricordate che i santi stanno in paradiso e non davanti alle telecamere”, ha scritto.

Proprio nella giornata di ieri, Pamela Prati confidandosi con Elenoire Ferruzzi ammetteva le sue preoccupazioni. Pamela teme che delle persone fastidiose possano entrare nella casa del Grande Fratello Vip e sui social è subita scattato il tam tam mediatico per capire a chi si riferisse. E’ chiaro che Pamela Prati ha paura che a varcare la porta rossa possano essere proprio Pamela Pericciolo e Eliana Michelazzo con cui è aperta una battaglia in tribunale. Cosa succederà?











