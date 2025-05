L’infanzia di Pamela Prati è stata segnata da tanta sofferenza, a causa della separazione dei genitori e la fuga del padre che abbandonò la famiglia. La soubrette sarda non fa mistero di essere stata cresciuta esclusivamente da sua madre Salvatora Pireddu, a cui è profondamente legata e grata. La madre di Pamela Prati, si sposò molto giovane e rimase vedova perché perse il compagno durante la seconda guerra mondiale. Poi conobbe Paolo Cantara, il padre di Pamela Prati e altri cinque figli.

La showgirl isolana ha raccontato tutta la sua sofferenza nel libro Come una carezza, ma anche nella sua esperienza al Grande Fratello confidò il suo vissuto, spendendo parole al miele per l’amata matta. Secondo l’ex prima donna del Bagaglino, il papà sarebbe scappato con una ragazza che la famiglia aveva accolto in casa perché in difficoltà.

Ebbene, dopo l’addio del padre, Salvatora Pireddu si è dovuta rimboccare le maniche per crescere i suoi figli da sola. Quando parla di lei, Pamela non può far altro che commuoversi. La madre è venuta a mancare alcuni anni fa e non è stato facile per la Prati farsene una ragione. I ricordi, belli e dolorosi, restano però intatti nella sua memoria.

“Per alcuni anni rimasi in collegio e mamma dopo aver lavorato tanto e veniva in collegio a trovarci, a coccolarci, a portarci da mangiare. Io avevo appena due anni e poi lei ha dovuto fare una fatica enorme per poterci riprendere con lei, ma l’ha fatto”, sottolinea l’ex concorrete del Grande Fratello. Oggi mamma Salvatora sarebbe certamente orgogliosa del suo percorso professionale, che in parte comunque è riuscita a godersi.

