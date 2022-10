Pamela Prati, la verità sulla paparazzata con Mark Caltagirone/ “Finsi per lui. Ecco chi era davvero l’uomo”

Pamela Prati, la verità sulla paparazzata col presunto Mark Caltagirone: “Ecco chi era davvero quell’uomo”

Si torna a parlare del ‘Pratiful’ in diretta al Grande Fratello Vip 2022. Pamela Prati viene richiamata in privato da Alfonso Signorini per tornare a parlare di Mark Caltagirone viste le ultime dichiarazioni rilasciate da Eliana Michelazzo a Verissimo. L’attenzione del conduttore viene in particolare focalizzata sulla paparazzata che, al tempo, venne fatta alla Prati in compagnia del presunto Caltagirone. Signorini ne chiede allora spiegazione a Pamela in diretta su Canale 5.

Pamela Prati ritiene che la paparazzata sia stata organizzata dalle sue due ex agenti e che a chiedergliela fu allora il fantomatico Caltagirone. “Io credo che sono state tutte e due le mie agenti a farmi fare questa paparazzata.”, spiega la Prati, aggiungendo “Mark mi disse ‘Ti faranno fare delle foto con un mio amico e saremo poi liberi di vivere il nostro amore alla luce del sole’.”

Pamela Prati e la paparazzata col finto Caltagirone: “Me lo chiese lui”

Ma chi era l’uomo nelle foto con lei? “Lui è una bravissima persona, anche lui è stato ingannato.” ammette Pamela, consapevole di essere stata complice in quel momento di un inganno. “Mi sentivo un po’ in imbarazzo, l’ho comunque fatto e Marco poi mi ha ringraziato. – spiega in diretta su Canale 5, concludendo – Non mi sentivo una traditrice, non ero di certo a mio agio però l’ho fatto per amore…”.

