Pamela Prati: “Marco Bellavia? Da tempo non provavo un’emozione così”/ Appello al GF Vip: “Fatelo entrare!”

Pamela Prati pazza di Marco Bellavia: “Mi è arrivato l’amore di cui avevo bisogno da tanto”

Il ritorno di Marco Bellavia nella Casa del Grande Fratello Vip 2022 ha scosso gli animi di molti concorrenti. Ad esserne più colpita, al punto tale da fare dichiarazioni molto importanti dal punto di vista sentimentale, è però Pamela Prati. Già ieri la showgirl, dopo averlo incontrato in studio, ha poi rivelato a Patrizia Rossetti di sentirsi presa da lui e di averlo visto bello come mai prima d’ora.

Wilma Goich attacca Marco Bellavia "Mi ha fatto sentire una mer*a"/ "Rimasta male"

Una volta finita la puntata la Prati si è però lasciata ulteriormente andare nel ‘segreto’ del confessionale, arrivando a fare un appello al Grande Fratello Vip: quello di poter rivedere Marco quanto prima e trascorrere dei momenti romantici insieme a lui. “Come è entrato io ho visto i suoi occhi ed è come se avessi visto i miei, le stesse sensazioni che lui sentiva. – ha spiegato Pamela, ammettendo quindi che – Mi è arrivata un’energia, l’amore di cui avevo bisogno da tanto…”

Pamela Prati si dichiara per Marco Bellavia: "Innamorata di lui? Sono presa"/ "Mi fa sorridere, è un figo!"

Pamela Prati lancia l’appello al GF Vip: “Fate entrare Marco per stare con me”

Marco Bellavia ha chiesto più volte ad Alfonso Signorini, nel corso della diretta, di poter abbracciare Pamela, cosa non possibile a causa delle norme anti-Covid per i concorrenti della Casa. La Prati ha però dichiarato di avere lo stesso desiderio: “Lo volevo abbracciare anch’io. Quando l’ho visto così figo, vestito così stiloso, col capello fatto ho detto ‘ammazza’.” Da qui l’appello: “Dai fatelo entrare, così possiamo ballare, parlare… È stata una cosa più che bella, era tanto tempo che non provavo un’emozione così. Bellavia è l’inizio di una cosa bella.” ha concluso.

Marco Bellavia "Mi avete fatto fuori"/ "Dispiaciuti per Ginevra Lamborghini, non per me"

A dirsi però scettica di queste dichiarazioni di Pamela è Patrizia Rossetti: “Sono rimasta un attimo esterrefatta. Io ho i miei dubbi, però tutto può succedere.” ha detto in confessionale dopo l’accaduto.











© RIPRODUZIONE RISERVATA