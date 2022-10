Pamela Prati, Marco Bellavia si dichiara “Ti volevo baciare”/ Lei “Recupereremo…”

Sorpresa per Pamela Prati al Grande Fratello Vip. E per l’occasione la showgirl ha potuto fare il suo ingresso all’interno dello studio del Gf Vip, dove è stata accolta dagli applausi del pubblico. Poi Alfonso Signorini le ha anticipato una sorpresa, che ha le sembianze di Marco Bellavia. “Ho il cuore che mi scoppia”, la reazione di Pamela Prati che ha chiesto di poter abbracciare l’ex coinquilino. Lo ha fatto anche lui, ma non è possibile per le regole Covid. “Dopo l’incontro con Alfonso e gli autori, appena ho saputo che ci saresti stata tu, ho subito… lo sai, ho fatto lo scemo per 4-5 giorni”.

Marco Bellavia ha poi fatto una sorta di dichiarazione per Pamela Prati. “Tutte quelle cose che provavo erano autentiche e fatte col cuore. Quando ti ho preso in braccio e ti volevo baciare, lo volevo fare davvero, non perché eravamo nella casa e stavamo facendo un gioco. Abbiamo visto un sacco di programmi d’amore negli anni, ma al Gf nascono tanti amori”. Marco Bellavia ha quindi sperato in qualcosa con Pamela Prati al Gf Vip: “Io avrei voluto tanto che potesse esserci una cosa stupenda tra noi”.

Marco Bellavia, dichiarazione a Pamela Prati: la reazione…

Poi però Marco Bellavia è uscito dalla casa del Grande Fratello Vip. “Io volevo salutare te e darti un bacio”, ha concluso. “Possiamo recuperare quando uscirò”, ha risposto Pamela Prati. “Questa è una proposta”, il commento di Marco Bellavia. “Invece di abbracciarmi, dimmi che vorresti baciarmi”, l’ha poi incalzata. Pamela Prati non si è tirata indietro: “Poi ti darò un bel bacio. Sono molto felice di vederti”. La showgirl ha spiegato di sentire la mancanza di Marco Bellavia nella casa del Gf Vip. “Manchi, a me manchi”. Per Pamela Prati, lei e Marco Bellavia sono simili: “In sensibilità e autenticità”. Però la showgirl lo ha nominato. “Non è stato il mio voto a farti uscire”, ha provato a giustificarsi lei. “Mi parlavi sempre di tuo figlio”.

