Pamela Prati/ Mark Caltagirone e le truffe romantiche a Chi l’ha visto: ma è vittima?

Pamela Prati a “Chi l’ha visto?”, ma non per cercare Mark Caltagirone. Concedeteci l’ironia, anche se c’è poco da ridere in questa vicenda di uomini inesistenti, bugie in tv e truffe romantiche (o presunte tali). Proprio di quest’ultimi aspetto si parlerà nello studio di Federica Sciarelli. La trasmissione di Raitre ha spiegato che nella puntata di oggi si parlerà di donne che cadono nelle trappole create online attraverso falsi profili, ma anche di “identità rubate”, e tutto con lo scopo di estorcere denaro alle vittime. Si parlerà dunque di donne truffate e ingannate. Ora è chiaro che la scelta di invitare Pamela Prati può destare qualche perplessità nel telespettatore, visto che non è ancora chiaro (e ognuno a tal proposito può farsi la sua idea) se Pamela Prati sia effettivamente vittima nella vicenda Mark Caltagirone o complice delle sue (ex) agenti Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo. “Chi l’ha visto?” si assume dunque un bel rischio, anche se non è ancora chiaro in che veste interverrà la showgirl.

PAMELA PRATI A CHI L’HA VISTO, ED È POLEMICA

Una cosa comunque è sicura: da quando è stata annunciata la presenza di Pamela Prati a “Chi l’ha visto?” sono cominciate le polemiche. E sono state così tante e veementi che il direttore di Raitre Stefano Coletta è stato costretto a specificare che la partecipazione della showgirl sarebbe stata a titolo gratuito. Come se il fatto che non venga pagata sia un aspetto prioritario rispetto alla credibilità del programma di Federica Sciarelli. E infatti il segretario della commissione di Vigilanza Rai, Michele Anzaldi (PD), non si è focalizzato nel suo attacco sull’eventuale compenso di Pamela Prati, ma sulla macchia trash che potrebbe cadere su un programma che ha dato lezioni di giornalismo in questi anni a chi svolge questo lavoro. «La Raitre di Angelo Guglielmi, la Raitre che ha inventato “Mi manda Lubrano”, non merita di finire coinvolta nella truffa del caso Pamela Prati. La scelta di invitarla a “Chi l’ha visto”, un marchio storico della terza Rete, lascia allibiti», ha scritto su Facebook. E poi si è rivolto a Federica Sciarelli: «È una delle giornaliste migliori che ha la Rai, quindi mi appello alla sua professionalità e al buonsenso affinché la trasmissione e i telespettatori vengano tutelati. Questa scelta trash lascia tanti, troppi dubbi».

PAMELA PRATI: “MOMENTO DRAMMATICO”

Quella a “Chi l’ha visto?” sarà dunque la prima uscita pubblica di Pamela Prati dopo l’intervista a Verissimo. Dopo aver confessato a Silvia Toffanin che Mark Caltagirone non esiste si è chiusa in un silenzio stampa. Non è apparsa più in tv e sui social non ha proferito parola, fino a ieri notte. Dopo aver condiviso diversi messaggi di supporto dei suoi follower, la showgirl ha pubblicato un messaggio per loro. Ha infatti ringraziato i suoi fan per la comprensione e l’affetto che le hanno dimostrato in questo momento difficile. «Grazie, grazie davvero, grazie di cuore a tutti voi che in questo mio momento drammatico, con le vostre manifestazioni d’affetto mi date un abbraccio di conforto e comprensione e affetto. Ed è di comprensione e affetto che ora più che mai ho bisogno. Grazie ancora a tutti». Ma se tiriamo le somme sulla soap dell’anno, allora ci aspettiamo che questa vicenda diventi materia giudiziaria. Stando a quanto riportato da Diva e Donna, che ha consultato un avvocato, Pamela Prati, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo potrebbero rischiare di essere accusate di raggiro. C’è chi parla, secondo il settimanale Nuovo, di simulazione di reato per la vicenda dell’acido, visto che si sta indagando sulla veridicità di quest’altra vicenda.

PAMELA PRATI PLAGIATA DALLE AGENTI?

Anche nel mondo dello spettacolo si segue con interesse questa vicenda, che per assurdo crea più imbarazzo agli altri che alle dirette interessate. E Tiberio Timperi, conduttore de La Vita in Diretta taglia corto a Diva e Donna. «Di che cosa stiamo parlando? Non vorrei fare alcuna dichiarazione su questa storia tranne una: se queste tre signore hanno qualche problema, perché devono venire a rompere l’anima a noi, che di problemi veri ne abbiamo già tanti?». A detta del legale di Pamela Prati, la showgirl non se la passa proprio bene. «Ora lei è distrutta. Non riesce ancora a credere di essere stata presa in giro», ha dichiarato l’avvocato Irene Della Rocca, come riportato dal settimanale Nuovo. Proprio sul ruolo del legale si è concentrato Roberto Alessi su Novella 2000, svelando un retroscena. «Ha capito che Pamela è stata plagiata e, con pazienza, è riuscita col tempo ad aprirle gli occhi», ha scritto il direttore. È stata allora davvero vittima di una truffa romantica? Inoltre, Alessi ha confermato che negli ultimi tempi la showgirl si è allontanata dalla sorella e dagli amici, anche da un truccatore a cui era legata e quando riceveva una chiamata da lei, era sempre dal cellulare di Pamela Perricciolo. La sensazione è dunque che la verità sia un mosaico a cui al momento mancano ancora molte tessere, una potrebbe arrivare stasera da “Chi l’ha visto?”.



