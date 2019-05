Pamela Prati: “Mark Caltagirone non esiste”/ “Sono stata plagiata, ma non ho debiti”

Il Pamela Prati Gate, la vicenda che da mesi fa discutere e scatena l’ironia del web sembra aver trovato il suo ultimo capitolo. Mark Caltagirone non esiste. E se la prima ad ammetterlo in diretta televisiva è stata Eliana Michelazzo, nell’intervista ieri rilasciata ai microfoni di Verissimo anche Pamela Prati ha deciso di vuotare il sacco. Il suo fidanzato, colui che avrebbe dovuto sposare lo scorso otto maggio, non esiste e non è mai esistito. “Non l’ho mai visto e neanche sentito al telefono” ammette la Prati nello studio di Verissimo, tra un fiume di lacrime e tenendo le mani della conduttrice. Come svelano le anticipazioni di Dagospia, la showgirl ha ammesso che avrebbe dovuto incontrare il presunto Mark Caltagirone proprio il giorno prima del fatidico matrimonio cosa che, chiaramente, non è avvenuta.

PAMELA PRATI A VERISSIMO: “NON HO DEBITI DI GIOCO”

Pamela Prati ha messo un punto a questa delicata vicenda, ammettendo che Mark Caltagirone non è mai esistito. A Verissimo, la showgirl racconterà i dettagli di una storia che da settimane lascia perplesso il pubblico italiano e che, giorno dopo giorno, ha coinvolto sempre più persone. Pamela Prati ha però voluto smentire la notizia di Dagospia secondo la quale avrebbe grossi debiti di gioco (di Bingo per la precisione), che l’avrebbero poi portata ad avallare il presunto piano delle due manager Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo. “Non ho debiti” ha ammesso la Prati dopo la confessione su Caltagirone. Parole che il pubblico fa però ancora difficoltà a credere e che sicuramente sono destinate a scatenare grosse polemiche sulla Prati e su chi ha permesso che tali menzogne venissero divulgate come fatti reali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA