Pamela Prati, “Micol e Edoardo non sono compatibili”/ La reazione di Antonella…

Pamela Prati conforta Antonella Fiordelisi: “Micol non guarda Edoardo e…”

A grande richiesta, nel giardino della Casa del Grande Fratello Vip risuona “Mariposita”, e Pamela Prati si scatena assieme agli altri VIP. Pamela inizia ad intonare la canzone mentre gli altri inquilini la ascoltano in giardino. Charlie Gnocchi grida: “E andiamo”. Luca Onestini fa un coro da stadio e dice: “Vai Pamela”. Pamela Prati poi prende Antonella Fiordelise e inizia a ballare insieme a lei. Le due hanno stretto un bel rapporto tanto che nelle scorse ore la showgirl ha rassicurato la Fiordelisi che è apparsa gelosa dell’ingresso di Micol Incorvaia. Pamela però le ha spiegato che Micol non è apparsa affatto interessata a Edoardo: “Non lo guarda, non lo cerca e non ne parla”. Anche Wilma Goich è d’accordo con Pamela Prati che sottolinea: “Si sono accorti che non erano compatibili”.

Pamela Prati ha sempre un consiglio per tutti e in questo caso ci tiene ad avere una parola di conforto per Antonella che è apparsa infastidita dall’atteggiamento di Micol Incorvaia nei confronti di Edoardo Donnamaria. Secondo Pamela però Micol non sarebbe affatto interessata a Edoardo Donnamaria ma avrebbe puntato altri vipponi. Non sappiamo a chi si riferisca Pamela anche se nelle scorse ore Micol ha ammesso di potersi innamorare anche di una donna: “Cioè se dovessi scegliere lo farei con una ragazza, sinceramente. Ma come concetto anche. C’è da dire che io non nego nemmeno che potrei stare con una donna. Io penso… insomma ho un concetto dell’amore, per quanto possa saperne io di amore, molto poco, ci si innamora delle anime e non del corpo e basta. Poi certo, sono d’accordo che il corpo delle donne è proprio bello”.

Pamela Prati ha fatto un appello ad Alfonso Signorini. Nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip, Pamela ha chiesto al conduttore di far rientrare Marco Bellavia. Nel momento delle nomination, Pamela Prati lancia un appello inaspettato: “Alfonso, fai entrare Bellavia”. Decisamente sorpreso, Signorini chiede il motivo: “Perché? Sei stanca di dormire sola?”. La showgirl ha le idee chiare e non esita a rispondere: “Voglio dormire con lui, va bene?”. Marco Bellavia vuole incontrare Pamela e dichiara di essere disposto a tutto: “Questa è una dichiarazione, anche un po’ spudorata. Va bene, io vado. Faccio la quarantena da lontano, nella cameretta”. E ha poi aggiunto: “Pamela vista questa tua dichiarazione, devo essere sincero e accetto di mettermi in gioco con te, sono disposto a fare la quarantena ed entrare a supportarti in questa avventura”. “Ti aspetto”, ha concluso la Prati.

Nella scorsa puntata Marco Bellavia ha preso le difese di Pamela Prati dopo lo scontro con Orietta Berti: “Tu e Orietta vi siete capite male, c’è stato questo misunderstanding. Per me essere dive è soggettivo. Pamela per me è molto diva, molto di più di quanto non creda. Oggi nello spettacolo mancano le vere dive, prendiamoci le dive nostrane, come la nostra Pamela, che ha fatto la storia dello spettacolo italiano”.











