Pamela Prati non è a Domenica In/ “Eclatante confessione da Mara Venier”, Rai blocca

Pamela Prati ospite di Domenica In. Sarebbe stato il colpo gobbo del talk, ma – attenzione – Pamela Prati non ci sarà. Il colpo di scena è stato servito da Dagospia, che aveva smascherato la showgirl e le sue agenti, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, riguardo il fantomatico Mark Caltagirone. Ad annunciare la sua presenza in studio è proprio Pamela Prati, che ha dichiarato: «Torno a casa, da mia sorella Mara. Torno dove questa storia è iniziata. E sarà qui che tra poche ore finirà per sempre». Il sito ha poi condiviso una foto che mostra Mara Venier e Pamela Prati strette in un abbraccio. Entrambe con gli occhiali da sole e sorridenti. Più aperto il sorriso della conduttrice, che cinge la sua ospite. Secondo il sito di Roberto D’Agostino, la showgirl potrebbe fare un’eclatante confessione che potrebbe mettere la parola fine alla telenovela dell’anno. Ma cosa dirà che finora non ha detto? E perché l’intervista è coperta da un velo di riserbo? Potrebbe essere frutto del tentativo da parte del programma condotto da Mara Venier di coprire eventuali rivelazioni che la sua ospite oggi potrebbe fare. E quindi la sua ospitata è uno dei momenti televisivi più attesi. Purtroppo non lo sapremo, probabilmente, mai perchè all’ultimo momento la Rai ha bloccato l’ospitata di Pamela Prati a Domenica In.

PAMELA PRATI A DOMENICA IN, “DOVE TUTTO È COMINCIATO”

Pamela Prati torna dunque dove tutto è cominciato. La showgirl era stata già ospite in altri programmi per parlare di Mark Caltagirone prima di andare da Mara Venier, ma le “indagini” sulla vicenda sono partite proprio dopo l’intervista rilasciata a Domenica In. In quell’occasione infatti Pamela Prati aveva parlato della sua meravigliosa storia d’amore col fantomatico imprenditore e della famiglia che stavano costruendo. In quell’intervista fece il nome di Sebastian e Rebecca, i bambini che aveva preso in affido con l’uomo che avrebbe dovuto sposare. Una storia che aveva commosso il pubblico e i suoi fan, aveva anche impressionato positivamente la conduttrice Mara Venier. In molti ricorderanno quel momento in cui Pamela Prati raccontava della sua maternità e delle gioie che le stava regalando. «E mamma fai questo e mamma fai quest’altro», che è diventato un meme e un video social molto noto. Tutta l’intervista destò però i sospetti, in primis di DagosPia e Fanpage, che fecero emergere la verità: Mark Caltagirone non esiste, quindi Pamela Prati e le sue agenti avevano sempre mentito.

PAMELA PRATI, “FARÀ ECLATANTE CONFESSIONE DA MARA VENIER”

Sin da quando è scoppiato lo scandalo Mark Caltagirone e si è quindi appreso che il matrimonio non sarebbe mai stato celebrato, Mara Venier non ha voluto più commentare l’intera vicenda. La conduttrice di Domenica In ha anche evitato di menzionare la showgirl. Ora però è arrivato il momento di un confronto diretto. Dopo quello con Massimo Giletti, che tra l’altro ha colto l’occasione per accusare programmi che hanno speculato sulla vicenda anziché indagare, in particolare quelli di Barbara D’Urso, ecco il chiarimento con Mara Venier. L’incontro tanto atteso ci sarà fra qualche ora. Sarà interessante capire come gestirà l’intervista la conduttrice e quali rivelazioni riuscirà a strappare alla sua ospite. Questa vicenda è infatti ancora ricca di punti oscuri su cui Pamela Prati potrebbe fare luce. Ma sarà interessante anche capire la reazione delle sue ex agenti, Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo, che l’hanno duramente attaccata in questi ultimi mesi. Siamo all’epilogo di Pratiful o all’inizio di un nuovo capitolo?



© RIPRODUZIONE RISERVATA