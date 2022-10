Pamela Prati non perdona Patrizia Rossetti: “Voglio vedere il suo di cul*”/ Appello al GF: “Datele un body”

Pamela Prati non perdona Patrizia Rossetti e lancia la provocazione: “Voglio vedere il suo di cul*!”

Pamela Prati non ha preso bene la pungente battuta che Patrizia Rossetti ha fatto sul suo lato B nella Casa del Grande Fratello Vip 2022. Se n’è parlato anche nel corso dell’ultima diretta, quando Signorini ha sollevato l’argomento, scatenando tra le due prime donne un nuovo scontro. E se n’è continuato a parlare anche alla fine della puntata, quando sia Pamela che Patrizia hanno commentato l’accaduto in confessionale.

Pamela Prati ha ribadito di aver trovato davvero di cattivo gusto oltre che davvero cattiva la battuta della Rossetti sul suo lato B, da qui la voglia di ‘vendicarsi’, facendo una richiesta al Grande Fratello Vip: “Vorrei vedere il suo di cul*, datele un body!”

Pamela Prati sotto accusa: “Basta con questa diva!”

Se la battuta continua a creare dissapori tra Pamela Prati e Patrizia Rossetti, è l’atteggiamento da ‘diva’ della prima a sollevarle contro altre critiche. Comportamento che Pamela si è detta pronta ora a marcare volutamente.

“Sta cavolo di diva ha rotto le palle! Ma diva di che poi?” è sbottata in confessionale Antonella Fiordelisi sulla Prati; poi continua la sua analisi “Pamela se la prende un po’ troppo, evidentemente ha delle insicurezze”. Intanto anche la Rossetti – che in diretta è stata appellata dalla Prati ‘La diva delle pentole’ – una volta in confessionale ha ribadito la sua posizione sulla lite, sottolineando che “Io sono piena di difetti, a me non frega niente!” Lo scontro sarà arrivato al finale o ci saranno ancora sviluppi nelle prossime ore?

