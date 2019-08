Pamela Prati: “Oggi sono Paola Pireddu”/ Lascia il nome d’arte? “Mi hanno travisata”

Pamela Prati è tornata a parlare in una lunga intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Oggi. La showgirl si è confessa dopo il periodo difficile che ha dovuto affrontare in seguito al caso Mark Caltagirone. Un periodo duro per la Prati che, oggi, ha voglia di riprendere in mano la propria vita ripartendo dalle proprie radici senza, tuttavia, dimenticare, quella che è stata la sua straordinaria carriera. “Oggi sono Paola Pireddu. Sono caduta e ho provato a rialzarmi. Non è stato semplice e tuttora non lo è, ma quella Pamela non esiste più, e son dovuta tornare a essere Paola per trovare la forza e rimettermi in piedi. Paola è un nome semplice, dolce, forte. Ma è soprattutto il nome di una donna libera”, ha confessato ad Oggi. Dopo le dichiarazioni rilasciate a Oggi, qualcuno ha pensato che la showgir avesse deciso di abbandonare il nome d’arte Pamela Prati per tornare ad essere definitivamente Paola Pireddu. Un’ipotesi che, tuttavia, non è mai stata nella testa della Prati.

PAMELA PRATI FA CHIAREZZA SUL NOME PAOLA PIREDDU: “LE MIE PAROLE SONO STATE TRAVISATE”

Attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram, Pamela Prati ha così smentito la notizia dell’addio a “Pamela Prati”. “Su Oggi è uscita una mia intervista dove a cuore aperto ho parlato di me” – scrive su Instagram la Prati che poi continua – “Purtroppo qualcuno ha travisato le mie paroe scrivendo che io avrei detto addio a Pamela Prati per fare largo a Paola, il mio nome d’origine prima di quello d’arte”. Poi aggiunge: “io non posso dire addio a Pamela Prati perchè Pamela Prati sono io come lo sono sempre stata, esattamente come ero e sono Paola. Le mie origini vivono con me e sono tornata a loro per riprendere le mie forze. Ma sono sempre io, inesorabilmente io, una donna, un’artista, Pamela Prati”, conclude.

