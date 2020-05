Pamela Prati, ospitata pagata a Domenica In?/ Mara Venier fa chiarezza sul chachet

Pubblicità

Pamela Prati è stata pagata per partecipare alla puntata di Domenica In del 17 maggio? La presenza della showgirl nella trasmissione condotta da Mara Venier, ad un anno dal caso Mark Caltagirone ha scatenato la bufera sui social. Nel corso dell’intervista, oltre a presentare il suo libro, su precisa domanda di Mara Venier, è tornata sul “finto matrimonio con Mark Caltagirone” sostenendo di essere stata plagiata. Un’intervista che ha scatenato la dura reazione del popolo dei social che si è scagliato contro la scelta della Rai di dare risalto nuovamente alla storia di Pamela Prati. In molti, inoltre, si sono chiesti se la Rai abbia pagato la Prati. A rispondere a quest’ultima domanda è stata la stessa Mara Venier che, rispondendo alle tante domande dei fans su Instagram, ha fatto chiarezza sul presunto cachet ricevuto dalla Prati.

PAMELA PRATI PAGATA A DOMENICA IN? MARA VENIER SMENTISCE

Nessun cachet per Pamela Prati per partecipare a Domenica In. A smentire i rumors secondo cui la Prati sarebbe stata pagata per presentare il suo libro all’interno della trasmissione domenicale di Raiuno è stata Mara Venier su Instagram rispondendo ad un followers: “Pamela Prati non è stata pagata“. A scagliarsi contro la scelta della Rai di ospitare la Prati è stato Michele Anzaldi di Italia Viva, membro della commissione di vigilanza che, attraverso i propri canali social, si è duramente scagliato contro la Rai. “Inspiegabile la decisione di Rai1 di richiamare Pamela Prati a Domenica In, dopo l’ospitata-truffa dello scorso anno sul finto matrimonio rivelatosi una bufala (e persino pagata 3mila euro), e addirittura la scelta di promuoverle il nuovo libro. Tra tutti gli scrittori italiani, davvero la più meritevole di essere promossa, tanto addirittura da essere la prima ospite che torna in studio dopo le settimane del lockdown, era Pamela Prati? Non c’era nessun altro libro e scrittore degni di essere intervistati e approfonditi su una delle trasmissioni più seguite della prima rete del servizio pubblico? Davvero il libro di Pamela Prati rappresenta un appuntamento culturale così imperdibile da vederle riservato uno spazio così importante?”, ha scritto.





