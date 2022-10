Pamela Prati “Patrizia Rossetti diva dei materassi”/ “Hai il cul* pieno di cellulite”, è polemica al gfvip

Patrizia Rossetti offende Pamela Prati al Grande Fratello Vip 2022

Patrizia Rossetti contro Pamela Prati al Grande Fratello Vip 2022. Tutto è iniziato per una battuta infelice della Rossetti che le ha detto che ha il cul* piatto”, una descrizione che ha fatto reagire molto male la Prati. “Amore non ho il culo piatto, il tuo è pieno di cellulite” – dice la Prati che ha reagito alla battutaccia della Rossetti. Anche Antonella Fiordelisi commenta l’uscita poco carina della Rossetti: “non ha fatto una battuta simpaticissima, ma Pamela non ha accettato la critica”.

Attilio Romita: "Il cu*o di Pamela Prati non si tocca!"/ "Al Bagaglino..."

Dal canto suo la Prati: “tutto mi diverte molto, penso che si commentino da solo. Io sono diva, è diverso”. In difese della Prati c’è Elenoire Ferruzzi che precisa: “Pamela è una donna eccezionale, è poi DIVA non si racconta, si è e basta”. Patrizia Rosetti incalza: “l’essere diva è una questione di personalità, la mia voleva essere una battuta”.

Patrizia Rossetti sfotte Pamela Prati "Cul* piatto"/ "Bello è quello di Nikita", è scatta la polemica!

Pamela Prati vs Patrizia Rossetti: “c’era tanta cattiveria in quello che hai detto”

Volano straccia tra Pamela Prati e Patrizia Rossetti al Grande Fratello Vip 2022. La battuta della conduttrice non è piaciuta alla showgirl sarda che si è difesa: “ma c’era tanta cattiveria in quello che hai detto, sei stata aggressiva nei miei confronti”. Antonella Fiordelisi è dalla parte della Prati, ma precisa: “ha un fisico bellissimo, statuario, si cura tutti i giorni e in questo dobbiamo dire che ha tanta forza di volontà, ma per me ad una battuta del genere poteva farsi una risata e non chiudersi in casa e per me è forma di insicurezza”.

Patrizia Rossetti stronca Pamela Prati/ "Si vuole mettere in competizione…"

In difesa della Prati anche Attilio Romita che ricorda gli anni del Bagaglino dove si sedeva in prima fila: “sono testimone oculare del fatto che il culo di Pamela non si tocca”. Per la Rossetti però c’è Charlie Gnocchi: “è una diva del popolo, diva del secchiaio, incarna il sacrificio di milioni di italiani”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA