Pamela Prati, piange pensando alla madre/ “Vorrei una visita della mia mamma…”

Pamela Prati, lacrime pensando alla mamma Salvatora

Grande attesa nella casa del Grande Fratello Vip 2022 in vista della diretta di questa sera su Canale 5. Pamela Prati ed Edoardo Donnamaria si sono trovati in giardino a parlare delle visite a sorpresa che potrebbero ricevere. Mentre il giovane conduttore di Forum immagina l’emozione nel rivedere il suo cane, Pamela ha un desiderio purtroppo irrealizzabile: “Quello che vorrei non i può avverare. Vorrei la mia mamma… Non c’è… Ci penso tutti i giorni”, ha detto la showgirl faticando a trattenere le lacrime. Edoardo, che non sapeva della perdita della showgirl, si è alzato per abbracciare la coinquilina. Pamela ha poi racconta di quando aveva regalato alla madre, Salvatora Pireddu, un cucciolo di cane “Principessa”. La showgirl sarebbe anche contenta di ricevere la visita della sorella o di tutti i fratelli insieme.

La difficile vita della madre di Pamela Prati

Già nei giorni scorsi, Pamela Prati aveva parlato della madre, Salvatora Pireddu: “Io sento spessissimo il suo profumo, la sento vicino a me e per me è come se fosse mancata purtroppo ieri. Sono ferite sempre aperte”, aveva confidato a Sara Manfuso, prima del suo addio alla casa del Grande Fratello Vip. Mamma Salvatoraè stata una presenza molto importante nella vita di Pamela, che ha raccontata all’ex coinquilina alcuni momenti difficili della sua vita: “Mia mamma è stata vedova di guerra, è rimasta vedova giovanissima. Poi ha incontrato l’amore della sua vita che era mio padre e ci ha fatto sei figli. Poi mio padre ci ha lasciati e quindi lei con otto figli, pensa te… lei da sola con otto figli ma poi ci hanno messo in collegio”. La signora Pireddu era molto orgogliosa dei successi della figlia Pamela.

