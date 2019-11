Pamela Prati/ “Porto addosso tanti traumi, ho deciso di mettere tutto nero su bianco”

Pamela Prati starebbe scrivendo la sua autobiografia. A lanciare lo scoop è il portale Dagospia, che svela i dettagli di questo progetto della showgirl a partire dal titolo (provvisorio) che è “Come una carezza La vita, l’amore, il tradimento e il diritto alla felicità”. Il libro sarà pubblicato da Solferino-Cairo tra febbraio e marzo 2020. In questa autobiografia, la Prati si sofferma soprattutto su quanto accaduto nell’ultimo anno: dalla delicata vicenda di Mark Caltagirone, che ha visto coinvolte Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, sino a questi ultimi mesi di rinascita, durante i quali Pamela ha recuperato i rapporti con le persone che le due agenti avevano allontanato. Un progetto attraverso il quale la Prati vorrebbe spiegare, una volta per tutte e nei dettagli, quando accaduto lo scorso anno.

Pamela Prati, l’introduzione della sua autobiografia

Dagospia ha anche pubblicato uno stralcio di quella che sarà l’introduzione della biografia di Pamela Prati. Eccone alcuni pezzi: “L’amore, nel corso di un’esistenza, è la cosa più importante, è ciò su cui verremo giudicati. Per questo ho deciso di raccontare la mia vita dal punto di vista dell’amore, di scavare nella memoria e mettere nero su bianco le ferite di un’infanzia negata, i traumi che porto addosso come cicatrici indelebili.” scrive la Prati. E prosegue: “Voglio raccontare, in questo libro, la vita di una donna fragile e forte, che è caduta tante volte ma altrettante si è rialzata.” E conclude “Spero che la mia storia di luce e di ombra, ripercorsa dalla nascita sino agli ultimi anni, infonda ad altre donne e altri uomini il coraggio di rinascere e amare, senza mai dimenticare che il primo grande amore della vita è quello che dobbiamo a noi stessi”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA