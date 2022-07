Pamela Prati: “Problemi alimentari? Riaffiorano quando sto male”/ “Ho paura di…”

Pamela Prati e i problemi alimentari

E’ un racconto a cuore aperto quello che Pamela Prati ha fatto ai microfoni del Corriere della Sera. In una lunga intervista, la showgirl ha affrontato tanti capitoli della sua vita come il caso Mark Caltagirone e la mancata maternità. La Prati, inoltre, ha affrontato anche un tema importante come quello dei problemi alimentari. La showgirl non ha mai nascosto di averne e, al Corriere, svela che riaffiorano ogni volta che sta male.

“Purtroppo riaffiorano quando non sto bene” – racconta al Corriere. “Fin da quando ero bambina ho paura di soffocare e nei momenti delicati della mia vita questa paura riaffiora e allora non mangio. Ho sempre con me una bottiglietta d’acqua. Il mio analista dice che non devo nascondere le mie fragilità. Il problemi non è mio, è degli altri. Ed è un bene che oggi tutti comincino a parlare di più della loro salute”, aggiunge.

Pamela Prati: ecco cosa mangia

Pamela Prati parla apertamente dei problemi alimentari che ha dovuto affrontare negli scorsi anni e, nell’intervista-verità rilasciata al Corriere della Sera, svela anche cosa mangia. “Non mangio il cibo molto secco”, confessa la showgirl.

“Amo tutto ciò che è morbido o liquido: vellutare, gelati, frutta morbida, insalate con cetrioli e finocchi tagliati finissimi“, confessa Pamela Prati che a settembre potrebbe varcare la porta rossa della casa del Grande Fratello Vip 7 per ripetere un’esperienza che, durante la prima edizione del reality, si concluse con un’espulsione.

