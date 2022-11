Pamela Prati rischia l’eliminazione dal GF Vip?/ I risultati dei sondaggi…

Pamela Prati eliminata dalla casa del Grande Fratello Vip? Cosa dicono i sondaggi

Pamela Prati potrebbe uscire dalla casa del Grande Fratello Vip. La sua seconda esperienza nel reality sarebbe giunta al capolinea andando ad analizzare i sondaggi. Pamela Prati è stata la meno votata della settimana e per questo motivo nella puntata di questa sera potrebbe essere lei a dover abbandonare la casa del Grande Fratello Vip. Dal sondaggio condotto da grandefratello.forumfree.it cui hanno preso parte 1.115 votanti, il risultato sembra schiacciante. Alla domanda ‘Chi vuoi salvare?’, George Ciupilan ha sempre la meglio risultato il preferito con il 32,74%, subito dopo c’è Patrizia Rossetti con il 29,96% ancora più giù con il 21,35% c’è Carolina Marconi e quella con meno voti è Pamela Prati, scelta soltanto dal 15,96% dei votanti.

Pamela Prati ha deciso di mettersi in gioco per la seconda volta nella casa del grande Fratello Vip. Il suo ritorno in tv ha segnato anche un riscatto per la showgirl che era stata coinvolta nel caso Mark Caltagirone. Nel bene o nel male, la showgirl è riuscita a creare qualche dinamica che ha compiaciuto il pubblico, ma forse non abbastanza. Pamela è spesso entrata in competizione con le più giovani cercando di dare sfoggio dei suoi successi e della sua carriera. Forse questo è stato l’aspetto che più l’ha penalizzata e che potrebbe aver spinto il pubblico a non salvarla.

Pamela Prati ha avuto un acceso scontro con Nikita Pelizon in una delle scorse puntate del Gande Fratello Vip. Pamela Prati si è sentita messa in disparte dalle altre donne della casa e nonostante abbia provato a farsi conoscere, le altre rimangono diffidenti. Pamela ironizza: “Mi auguro di uscire, ormai tanto sono vecchia, sono un monumento, ho 100 anni”, esagera. “Una donna ha l’età che si sente”, commenta Orietta Berti dallo studio. “Io mi sento una 20enne, i giovani mi chiamano e mi dicono ‘Insegnami la vita’, per me è la soddisfazione più grande”.

Pamela, naturalmente, se la prende. “Puoi dirmi quello che vuoi ma io sono ironica sempre sulla mia età”. Nella scorsa puntata, Nikita è la più amata dal pubblico secondo il televoto. Nikita però non salva Pamela Prati bensì Antonella Fiordelisi: “Di Antonella mi piace la sua naturalezza. Pamela non mi è piaciuta. Se mi reputi una bambina, mi aspetto che da persona adulta le cose me le dici e me le spieghi, invece rifiuti di parlarmi”. Un gesto che provoca stizza da parte di Pamela Prati: “Io e te possiamo farci buongiorno e buonasera, ma siamo incompatibili. Io sono una donna, tu sei una bambina”.











