Pamela Prati, salta partecipazione a Domenica In?/ Rai blocca l’ospite: Mara Venier..

Pamela Prati a Domenica In, niente da fare: salta la partecipazione della showgirl al programma condotto da Mara Venier, una decisione presa direttamente dalla Rai. Nelle ultime ore erano circolate diverse indiscrezioni sulla presenza nel salotto domenicale di Rai 1 della Prati, reduce dallo scandalo Mark Caltagirone: «Torno a casa mia, da mia sorella Mara, dove questa storia è iniziata e dove finirà», le parole del volto del Bagaglino riportate dai colleghi di Dagospia. Una partecipazione totalmente gratuita, ha sottolineato Alberto Dandolo, per una eclatante confessione che avrebbe potuto mettere la parola fine alla telenovela dell’anno: da Live – Non è la D’Urso a Non è l’Arena, tanti programmi tv hanno parlato del Prati-gate e delle sue conseguenze. Ma non ci sarà alcuna ospitata, come spiegato pochi minuti fa da Adnkronos…

PAMELA PRATI A DOMENICA IN? SALTA LA PARTECIPAZIONE, ECCO PERCHE’

ìLa notizia della possibile partecipazione di Pamela Prati a Domenica In ha trovato contemporaneamente conferma e smentita: Adnkronos spiega che la showgirl sarda era stata invitata – a titolo gratuito – per scusarsi con Mara Venier dopo il Prati Gate e per partecipare alla prima parte del programma domenica della rete ammiraglia della tv di Stato. E’ arrivato però il no della Rai, che ha bloccato tutto: le motivazioni non sono state rese note, ma ciò che sembra sicura è l’assenza della Prati nel salotto della “zia Mara”. Un vero e proprio veto dell’azienda: Fanpage parla di ragioni di rigore rispetto a un caso opaco (già al centro dei programmi Mediaset e La 7). Non ci sarà alcuno spazio per il caso Prati-Caltagirone su Rai 1, dunque, uno dei casi mediatici più grossi degli ultimi anni che ha coinvolto un’altra dozzina di persone tra agenti, profili falsi e vittime. Atteso un commento ufficiale della Prati e della Venier…

