Pamela Prati: “Sarà il mio anno di rinascita”/ “Con Marco Bellavia…”

Pamela Prati è senza dubbio uno dei personaggi più chiacchierati della televisione italiana. Per diverso tempo il suo nome è stato legato a questioni poco piacevoli per la showgirl, che oggi, in un’intervista rilasciata per Novella 2000, parla della felicità ritrovata. Partendo dalla recente pubblicazione del libro Come una carezza, Pamela Prati è partita proprio dall’amore, a suo dire fondamentale per il suo percorso di rinascita. “La storia d’amore più coinvolgente che abbia mai vissuto, quella con me stessa”.

Pamela Prati ha spiegato di aver iniziato un percorso introspettivo basato sul ritrovare l’autostima e una maggiore considerazione di sé. “Ho iniziato ad apprezzare virtù che un tempo sminuivo”, ha commentato la showgirl. Incalzata sull’amore entrata di prepotenza nella sua vita, ha parlato della sua recente relazione con Marco Bellavia. “Con Marco ci stiamo conoscendo.”, ha affermato la Prati, aggiungendo di quanto invece sia stata fondamentale la vicinanza e l’incredibile affetto del pubblico. In particolare, deve ai suoi sostenitori la forza trovata per superare i momenti più bui degli ultimi anni.

Pamela Prati e il rapporto con Marco Bellavia: “Abbiamo molte affinità”

Pamela Prati è tornata, nell’ampia intervista riservata a Novella 2000, ha chiaramente approfondito il discorso sulla presunta love story con Marco Bellavia. I due si sono conosciuti nel corso dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip, scoprendo una reciproca stima e attrazione che ha colpito anche i telespettatori. A domanda specifica, nel corso dell’intervista Pamela Prati ha comunque cercato di placare gli entusiasmi: “Nutriamo un interesse reciproco, tutto qui“.

Pamela Prati ha dunque cercato di sminuire la risonanza della possibile love story, chiarendo di essere semplicemente in una fase di conoscenza basata sul rispetto e la complicità. Ha motivato la sua cautela accennando alle numerose delusioni ricevuto nel corso degli anni, in particolare nei tempi più recenti. “Ho preso abbastanza batoste da non lasciarmi travolgere dalle emozioni”, ha affermato la showgirl. Pamela Prati cerca quindi maggiori sicurezze prima di lanciarsi in una nuova storia d’amore.

Pamela Prati, dall’amore del presente alle sofferenze del passato: “Sentivo che il destino mi avrebbe ricompensata”

Pamela Prati, per Novella 2000, è andata oltre i temi attuali legati al suo percorso di rinascita. Ha infatti avuto modo di accennare anche alle triste vicende legate al suo passato, in particolare quando era ancora in tenera età. La showgirl, parlando della madre, ha spiegato: “Le furono portati via i figli perché ritenuta non idonea a prendersene cura”. Pamela Prati ha però spiegato di essere riuscita a donare la felicità che la donna meritava, una volta ottenuto il successo. Ha inoltre spiegato di aver perso i contatti con la madre a soli 2 anni e averla rivista solamente all’età di 6 anni.

Pamela Prati ha avuto modo di parlare anche del rapporto con il padre, reo di aver abbandonato tutta la famiglia in difficoltà. “Ho imparato ad accettarlo proprio grazie a mia madre”, ha spiegato la showgirl, aggiungendo di non provare il minimo rancore o risentimento nei suoi confronti. “Non tutti coloro che nascono maschi diventano uomini“.











