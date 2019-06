Pamela Prati/ Sbarca a Capri dopo il caso Mark Caltagirone, ma Eliana Michelazzo…

Il caso Pamela Prati sta per arricchirsi di nuovi capitoli e non solo perché Barbara d’Urso ha annunciato che il suo Live Non è la d’Urso avrà nuove puntate in cui approfondire l’argomento, ma perché lei stessa ha deciso di non rimanere chiusa in casa a pensare al caso Mark Caltagirone, ma ha deciso di andare in mezzo ai vip. Ebbene sì, proprio poco fa lei stessa lo ha confermato nelle dirette su Instagram mostrando il panorama di Capri per partecipare all’evento organizzato da 361 Magazine ovvero Vip Champion nella esclusiva, e paparazzatissima, location di Capri. La sua foto all’arrivo è sbarcata sui social e ha infastidito Eliana Michelazzo che non si è lasciata sfuggire l’occasione di inveire contro la ex collega rea di sapere tutto, almeno in un secondo tempo, sulla questione Mark Catlagirone: “Senza vergogna! Capri?”. In molti sono pronti a rivelare che in quel di Capri la tensione è alta così come lo stupore all’arrivo di Pamela Prati soprattutto perché all’evento prenderà parte anche Alfonso Signorini, una delle “vittime” di questa rete.

PAMELA PRATI SBARCA A CAPRI, ED ELIANA MICHELAZZO…

Quale sarà il prossimo capitolo della storia che le vede protagoniste? Ancora non lo sappiamo ma molto lascia pensare che sarà Barbara d’Urso ad occuparsi della questione visto che solo lei rimarrà in onda in questo mese mentre molto programmi si sono conclusi già ieri e molti lo faranno venerdì prossimo. La conduttrice riuscirà ad avere Pamela Prati in trasmissione per chiudere un cerchio che si era aperto a Domenica Live dove la showgirl aveva annunciato il suo matrimonio parlando dei figli e della casa in cui, un giorno, sarebbe andata a vivere con la sua nuova famiglia. Il resto lo scopriremo solo nei prossimi giorni.

