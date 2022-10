Pamela Prati “Sei la vergogna d’Italia”/ Insulti fuori dalla casa del GF Vip 2022

Urla contro Pamela Prati fuori dalla casa del GF Vip 2022

La Regina de Roma è tornata a urlare con il suo megafono fuori dalla casa del Grande Fratello Vip 2022. La poetessa, accompagnata da un amico, se l’è presa con Pamela Prati, Elenoire Ferruzzi e Antonino Spinalbese. La Regina di Roma, come testimoniano i video pubblicati da lei stessa su Twitter, ha attaccato la Stati dandole della bugiarda e dicendo che è la vergogna dell’Italia: “A Pamela Prati finiscila de raccontà bugie. Gli italiani non ci credono alle bugie che racconti. Te sei magnata più soldi te de tutti. A bugiarda a Pamela prati fai la suora ma sei peggio delle monache. Buffona. Pamela paga i buffi che di soldi ne hai magnati tanti. Non esci da suora dal GF Vip. Sei solo una buffona bugiarda. Caccia fori i soldi che hai rubato a zozza”. E ancora: “Pamela fai schifo. Sei la vergogna dell’Italia”. Parole dure anche per Antonino Spinalbese, accusato di portare “le corna a priori”: “Finiscila di raccontare cavolate Antonino. Vai con cautela che non sei nessuno, c’hai le corna a go go. Hai più corna di un cesto di lumache”.

Sostegno per Nikita Pelizon e Luca Salatino

Anche Elenoire Ferruzzi è fitina nel mirino della Regina di Roma e del suo amico. L’artista è stata accusata di scarsa igiene: “Elenoire vatte a lavà che fai pietà. Fai schifo, mamma mia che ribrezzo che sei… Elenoire vatti a lavare che puzzi e si sente fino a qui fuori”. Ma non solo insulti e critiche per i concorrenti del Grande Fratello Vip 2022 da parte della Regina di Roma, la poetessa ha espresso il suo sostegno per Nikita Pelizon e Luca Salatino: “Nikita un bacio dalla Regina de Roma e da tutta Italia. Luca un bacio un bacio da me e da tutta Italia. Gli altri tutti al gabinetto devono annà. Nikita e Luca siete i meglio del GF Vip”. Mentre i due urlavano con il megafono in giardino erano presenti Patrizia Rossetti, Luca Salatino e Wilma Goich. La cantante non ha capito bene alcune parole e ha chiesto spiegazioni alla Rossetti, che invece ha colto chiaramente gli insulti rivolti alla Prati: “Sì hanno detto che Pamela fa schifo ed è la vergogna dell’Italia”.

MO SO FELICE pic.twitter.com/Ho2FvgRsH6 — La Regina De Roma (@lareginaderoma) October 16, 2022

