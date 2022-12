Pamela Prati senza limiti: “Sono ancora più bella”/ “Potrei innamorarmi di una donna”

Pamela Prati si è aperta su numerosi temi in una recente intervista rilasciata per Novella 2000, parlando di sé come una donna nuova e pronta a sfide stimolanti. Dal suo essere diva alla possibile maternità, passando per la possibilità di innamorarsi di una donna, la showgirl non esclude opzioni mai ponderate in questo nuovo capitolo della propria vita.

Milena Miconi, chi è la concorrente GF Vip/ Attrice, debuttò in tv con Bagaglino: l'amicizia con Pamela Prati

Pamela Prati, parlando del suo essere diva, ha spiegato di come per lei sia semplicemente ironia. Al contempo però, non accantona il sogno di essere un giorno idolatrata come le più grandi icone della TV Italiana: “Magari un giorno verrò commemorata come loro”. La Prati ha colto l’occasione per offrire il proprio ricordo della grande Raffaella Carrà: “Il corpo più bello della televisione italiana”.

Marco Bellavia, la dolce dedica di Pamela Prati per il compleanno/ "All'uomo che.."

Pamela Prati senza freni: “Sono un’esteta e mi lascio sedurre dalla bellezza”

Pamela Prati, nel corso dell’intervista per Novella 2000, non si è posta limiti nel rispondere alle domande, anche su tematiche particolari. Incalzata sulla sua presunta rilevanza come icona gay, non ha infatti escluso la possibilità di potersi un giorno innamorare di una donna. “Chissà, domani potrei capitolare per una fanciulla avvenente“. La diva non si pone dunque limiti dal punto di vista sentimentale.

Pamela Prati ha avuto modo di parlare anche del suo desiderio di essere madre, a suo dire attualmente irrealizzabile. Considerata l’età, non prende in considerazione la possibilità di poter sopportare una gravidanza spontanea. Al contempo,si è detta propensa all’idea dell’affidamento: “Ho spesso pensato all’adozione”. Nel frattempo, la showgirl si dice comunque impegnata con i suoi nipotini, ai quali riserva tutto l’amore che non ha potuto donare ai propri figli.

Orietta Berti distrugge Pamela Prati "Mark Caltagirone? Non crederò mai alla tua storia"/ Gelo in studio...

© RIPRODUZIONE RISERVATA