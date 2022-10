Pamela Prati si dichiara per Marco Bellavia: “Innamorata di lui? Sono presa”/ “Mi fa sorridere, è un figo!”

Pamela Prati si dichiara per Marco Bellavia: “È un figo, sono tanto presa”

Pamela Prati rompe gli indugi e ammette di provare dei sentimenti per Marco Bellavia. La confessione arriva in diretta al Grande Fratello Vip, dopo l’atteso ritorno di Marco nella Casa e in studio dopo il suo abbandono. Palesemente emozionata, Pamela ha avuto modo di incontrarlo in studio e parlare con lui e qui Marco le ha ribadito il suo interesse e la volontà di conoscerla fuori dalla Casa e magari frequentarsi.



Una volta in Casa e dopo l’incontro di Marco Bellavia con gli altri concorrenti della Casa, Pamela Prati si dice entusiasta di averlo rivisto: “Avete visto che figo? Bello come il sole!” Parole che hanno illuminato Patrizia Rossetti che, a bruciapelo, le ha chiesto: “Ma tu sei innamorata?” “Mi sto prendendo tanto di lui, davvero. -ha ammesso Pamela senza più indugio, sottolineando – Avete notato che lui mi fa sorridere? Lui mi fa stare bene”, ha aggiunto. Che stia dunque nascendo un nuovo amore? Vedremo cosa accadrà una volta fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip.

