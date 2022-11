Pamela Prati strega Marco Bellavia con un balletto sexy/ “Sono sudatissimo”

Pamela Prati e Marco Bellavia, il balletto sexy

Dopo la guarigione dal Covid, Pamela Prati è tornata in studio al Grande Fratello VIP in grande stile, con un balletto sexy che ha lasciato ammaliati davvero tutti. Presente anche Marco Bellavia, con il quale sembrerebbe che stia nascendo del tenero. Scherzando, l’ex concorrente ha affermato: “Sono sudatissimo”. Anche il conduttore ha scherzato con Marco: “Ma sei sudato come un 13enne pieno di ormoni. Ti ho visto veramente rapito”.

Alfonso Signorini ha poi mandato in onda una clip dello stesso balletto che la stessa Pamela aveva tenuto nel 2011. Sonia Bruganelli ha commentato dicendo che la Prati è più bella adesso di quando era più giovane, mentre Bellavia commenta “È bella sempre”. Riguardo la conoscenza con lo stesso Marco, Pamela Prati non ha dubbi: ci vuole provare. “Vedremo quello che succede…”, ha affermato la showgirl.

Pamela Prati e Marco Bellavia, il compleanno insieme

Prima di tornare in studio al Grande Fratello Vip, Pamela Prati ha festeggiato il compleanno proprio insieme a Marco Bellavia, che ha raccontato: “Le ho regalato un po’ di cose”. La stessa showgirl, eliminata dal reality show, ha raccontato: “Mi ha regalato dei fiori stupendi e una spilla meravigliosa a forma di farfalla. Io amo le maripose”. I due sembrerebbero dunque intenzionati a portare avanti la loro conoscenza lontano dalle telecamere.

