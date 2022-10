Pamela Prati sull’addio di Marco Bellavia al GF Vip: “Mi fa stare male”/ “È una persona fragile, anima bella”

Pamela Prati, la reazione all’abbandono di Marco Bellavia al GF Vip 2022: “Mi dispiace molto”

Nella Casa del Grande Fratello Vip 2022 sembrava stesse nascendo un amore tra Pamela Prati e Marco Bellavia, poi tutto è crollato nel giro di poche ore. Prima la lite in diretta tra i due, poi l’uscita di scena dell’ex volto di Bim Bum Bam che, come è ormai noto, ha abbandonato la Casa. Tra le persone più scosse da questa decisione improvvisa c’è proprio Pamela che, nel segreto del confessionale, è apparsa commossa per l’abbandono di Bellavia.

Pamela Prati e il dramma dopo il caso Caltagirone: "Ho pensato al suicidio"/ "Volevo farla finita perché…"

“Questa situazione veramente mi dispiace tanto.” ha esordito la Prati in confessionale. Spiegando che: “Era una persona che aveva bisogno di tanto affetto. Quello che ho potuto percepire era una sua grande sensibilità, un’anima bella, l’ho sempre detto. Avvertivo la sua fragilità, questa cosa mi fa stare male.”

Pamela Prati, crollo al GF Vip: "Mandatemi via dalla Casa!"/ Piange dopo la lite per il cibo: abbandona?

Pamela Prati e Marco Bellavia, dall’inizio del flirt allo scontro al Grande Fratello Vip

Pamela Prati d’altronde è stata una delle concorrenti del Grande Fratello Vip 2022 con le quali Marco Bellavia ha avuto maggiori confronti in questi pochi giorni. Lui stesso ha poi dichiarato in diretta di provare per lei una forte attrazione: “Sì, sono sinceramente attratto da lei, la sua storia mi piace molto e poi è bellissima. La sto conoscendo. Non è una dichiarazione d’amore, ma la sto conoscendo. Non è uno scherzo. Sono single, ma non è Stranamore questo. Giorno dopo giorno si vedrà”. Poi però qualche scontro ha allontanato Pamela, facendo sfumare un po’ la possibilità di un vero e proprio flirt tra i due, definitivamente sfumato quando sabato Marco ha varcato la porta rossa per tornare alla vita di tutti i giorni.

LEGGI ANCHE:

Pamela Prati ha rubato il cibo? L'accusa dei vipponi/ Lei si difende ma...

© RIPRODUZIONE RISERVATA