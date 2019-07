Pamela Prati/ “Trasformerò il mio dolore in qualcosa di buono per le vittime come me”

Pamela Prati rompe il silenzio sui social dopo il caso Mark Caltagirone e la questione del finto matrimonio che l’hanno travolta nei mesi scorsi. Il succo del discorso per la showgirl non cambia, lei è la vittima di tutta questa storia e tutto quello che è successo l’ha segnata e ferita come mai niente lo aveva fatto. Pamela Prati è sicura di tutto questo e nel suo primo, lungo post Instagram inizia col ringraziare tutti coloro che l’hanno amata e sostenuta in questi mesi ma anche tutti coloro che l’hanno attaccata e che le hanno permesso di apprezzare i primi. La showgirl sarda continua ad usare i termini “vittima”, “ferita” e “male” scrivendo: “Grazie per tutti i messaggi che mi avete mandato e grazie per aver rispettato il mio silenzio, risultato di un ferita su cui, appena mi sporgevo, veniva buttato del sale“. Il peggio però è passato e lei stessa annuncia di essere pronta a rialzarsi ancora più forte di prima ma, soprattutto, con la speranza e la voglia di trasformare quello che è successo in qualcosa di più, qualcosa che possa essere utile ad altre donne nella sua stessa situazione.

IL NUOVO PROGETTO DI PAMELA PRATI

Nello stesso posta Instagram, Pamela Prati precisa: “Mi sono concentrata su questo: trasformare il mio dolore in qualcosa di buono per gli altri, per le donne soprattutto, affinché nessuna soffra più quello che ho sofferto io. In questo mi sto facendo aiutare dal mio Avvocato Lina Caputo e ci saranno con me altre Donne dello spettacolo, che considero Grandi Amiche e di cui vi svelerò i nomi a breve”. In chiusura Pamela Prati ringrazia ancora tutti coloro che le sono stati accanto in questi giorni ma spiega anche che parlerà del progetto solo quando sarà finalmente reale (forse perché ha capito la lezione del finto matrimonio?). Rimane il fatto che mentre lei continua a parlare di rialzare la testa, dall’altra parte c’è qualcuno che è pronto a chiederle il conto per quello che è successo.

Ecco il post integrale:

L’AVVOCATO IRENE DELLA ROCCA SUL PIEDE DI GUERRA

Questa volta stiamo parlando del suo ex avvocato Irene Della Rocca, che in un’intervista a Il Tempo rivela di essere pronta ad una battaglia legale contro Pamela Prati che, nei giorni scorsi, l’ha diffamata a mezzo stampa e, soprattutto, non ha pagato la sua parcella: “Ha dichiarato che io volevo andare in tv per farmi pubblicità e tutto ciò non corrisponde a cosa non vera. Quindi ci sarebbe l’ estremo per una diffamazione a mezzo stampa […] Deve ancora saldare la parcella, visto che ha accettato il preventivo che le avevo sottoposto“. Mentre le protagoniste di questa triste storia continuano ad accusarsi a vicenda e Pamela Prati annuncia la sua rinascita e nuovi progetti, sembra proprio che il capitolo, quello penale, potrebbe non chiudersi tanto presto spingendo il pubblico a pensare che proprio con il ritorno della tv, l’ ex ballerina del Bagaglino, la Perricciolo e la Michelazzo potrebbero tornare di nuovo nei salotti di Canale 5 tra Barbara d’Urso e Silvia Toffanin.



