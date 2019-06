Pamela Prati tronista di Uomini e Donne?/ “In cerca di un amore… in carne e ossa!”

Pamela Prati nuova tronista di Uomini e Donne? L’indiscrezione sta facendo impazzire il web. Dopo il caso Mark Caltagirone, con il finto matrimonio naufragato prima che venisse celebrato e tutte le rivelazioni sullo scandalo dell’imprenditore fantasma, la showgirl potrebbe tornare protagonista in tv. Si parla dunque del people show di Maria De Filippi su Canale 5 per Pamela Prati. A lanciare l’indiscrezione è il settimanale Vero, il cui articolo presenta questo titolo: «Pamela: sul trono di Uomini e Donne in cerca di un amore… in carne e ossa!». Ovviamente il riferimento è a Mark Caltagirone, che abbiamo scoperto essere inesistente. Quel che ci si chiede è se davvero Maria De Filippi sta pensando di dare questa possibilità a Pamela Prati. E ovviamente ci sarebbe grande curiosità in merito alla reazione del pubblico. Da un lato c’è chi quasi morbosamente attende nuovi risvolti sul Pratiful e chi, invece, non ce la fa più a sentir parlare di Mark Caltagirone. Una cosa è certa: questo è il caso dell’anno.

PAMELA PRATI TRONISTA DI UOMINI E DONNE?

Pamela Prati tra i tronisti di settembre? Una voce incredibile, anche perché in pochi pensano che Mediaset e la stessa Maria De Filippi possano dare una nuova chance alla showgirl. Eppure se ne parla, e a quanto pare sarebbero voci che arrivano direttamente da Cologno Monzese. E dunque dopo aver assistito alla girandola di interviste di Pamela Prati tra Domenica In, Domenica Live e Verissimo, che hanno spinto Dagospia a indagare facendo scoppiare lo scandalo, su cui poi Live-Non è la d’Urso ha praticamente costruito la sua stagione televisiva, dobbiamo forse prepararci al ritorno televisivo con il programma di Maria De Filippi? La rivista Vero a proposito dell’eventualità di vedere Pamela Prati tronista di Uomini e Donne scrive: «Rumors che, se si trasformassero in realtà, rappresenterebbero senza dubbio il fiore all’occhiello della prossima stagione: Pamela Prati, a settembre, potrebbe salire sul trono di Uomini e Donne».

