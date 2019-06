PAMELA PRATI TRONISTA DI UOMINI E DONNE?/ Video, Raffaella Mennoia smentisce così

Pamela Plati sarà una tronista di Uomini e Donne nella prossima stagione televisiva dopo il finto matrimonio con Mark Caltagirone? Dopo i rumors che si sono diffusi negli scorsi giorni, a smentire ufficialmente la notizia è Raffaella Mennoia, autrice storica del programma di Maria De Filippi. Protagonista del caso mediatico che, per mesi, ha occupato giornali e tv, Pamela Prati, negli scorsi giorni è tornata alla ribalta per un’indiscrezione secondo la quale a settembre potrebbe partecipare a Uomini e Donne per cercare il vero amore. “Pamela Prati sul trono di Uomini e Donne in cerca di un amore… in carne e ossa – ha scritto il settimanale Vero – Rumors che, se si trasformassero in realtà, rappresenterebbero senza dubbio il fiore all’occhiello della prossima stagione: Pamela Prati, a settembre, potrebbe salire sul trono di Uomini e Donne”. Rumors ha cui ha replicato la Mennoia, sommersa dalle domande dei followers.

PAMELA PRATI: RAFFAELLA MENNOIA SMENTISCE LA SUA PRESENZA SUL TRONO DI UOMINI E DONNE

Direttamente dalla Sardegna dove si trova per le registrazioni di Temptation Island 2019 che parte oggi, lunedì 24 giugno, in prima serata su canale 5, Raffaella Mennoia, sempre molto attiva su Instagram, sommersa dalle domande dei fans d Uomini e Donne che si sono chiesti se la notizia sia vera, ha deciso di rispondere smentendo tutto. L’autrice storica di Uomini e Donne nonchè braccio destro di Maria De Filippi ha soddisfatto la curiosità dei fans utilizzando l’ironia. “Mi state scrivendo in motissimi per smentire una notizia apparsa nelle ultime ore” – afferma Raffaella mostrandosi rilassata in spiaggia – “ma gli asini volano?”, chiede. Pamela Prati, dunque, non cercherà l’amore sul trono di Uomini e donne.

Raffaella Mennoia ha commentato così la notizia di Pamela Prati sul trono di Uomini e Donne pic.twitter.com/ww5mIjMdRc — BITCHYF.IT (@BITCHYFit) 23 giugno 2019





