Pamela Prati e il rapporto con Valeria Marini

Pamela Prati, da anni protagonista del piccolo schermo, è tra le protagoniste dello show “Ne vedremo delle belle“, in onda il sabato sera su Raiuno con la conduzione di Carlo Conti. In un’intervista rilasciata ai microfoni di Leggo, la showgirl si è raccontata svelando anche il motivo per cui ha deciso di partecipare al programma.

«Me ne ha parlato prima l’autrice del programma, quando due anni fa ho fatto “Tale e Quale Show”. Poi Carlo (Conti ndr.) te lo dice il giorno prima! È uno dei pochissimi signori rimasti in questo mondo, come Pingitore. Ogni esperienza con lui è un fiore in più da mettere nel mio prato. Le pause e le prove sono la parte più bella: vedi la realtà del dietro le quinte, i costumi, il contatto con sarte e tecnici. Mangiamo tutte insieme, mi sento come una bambina in un parco giochi: all’inizio c’è un po’ di paura, ma poi scopri che si può fare», le parole della showgirl.

Pamela Prati e Valeria Marini: la verità sul loro rapporto

Nel cast di “Ne vedremo delle belle”, non c’è solo Pamela Prati ma anche Valeria Marini. Le due showgirl, da anni, sono state considerate amiche-nemiche, ma qual è la vera natura del rapporto tra le due showgirl? «Non ci sono mai stati litigi veri. Al compleanno dei 50 anni di Leo Gullotta c’è stato un episodio strano: ho afferrato il braccio di Valeria e lei si è graffiata con il mio bracciale. Fine. Dopo anni mi ha detto: “Ti capisco”, perché io sono molto protettiva. La famiglia del Bagaglino è la mia famiglia. Pingitore è il faro, è tutto per me. Ho fatto 30 anni di Bagaglino, poi sono andata via e lei è arrivata. Ho provato dispiacere, mi sono sentita privata di una famiglia. A Valeria voglio molto bene e ci stimiamo, lei mi fa tanti complimenti ed è molto carina. È difficile da afferrare, è un vulcano, ma l’amicizia è un’altra cosa, va coltivata», ha raccontato la showgirl.

Ripercorrendo gli ultimi anni della sua carriera, Pamela Prati ha spiegato che non rifarebbe più il Grande Fratello e che, dopo la partecipazione al programma di Raiuno, riprenderà a fare teatro e pubblicherà il singolo estivo “The Beautiful my Soul”.