Pamela Prati “Vittima di pregiudizi e cattiverie”/ “L’amore? Al Grande Fratello Vip…”

Pamela Prati: lo sfogo prima del Grande Fratello Vip 7

Pamela Prati è pronta per varcare nuovamente la porta rossa della casa del Grande Fratello Vip 7. A pochi giorni dalla riapertura della casa più famosa d’Italia in cui entrerà per la seconda volta, la Prati ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del settimanale Chi nel numero in edicola dal 7 settembre spiegando di essere cambiata e di volerlo dimostrare partecipando al reality. La Prati, inoltre, svela di essere stata vittima di pregiudizi e cattiverie da cui si è dovuta difendere.

“Mi fanno tenerezza le persone che arrivano a farti del male, pensa che infelicità. Ho un giardino prezioso da coltivare, non mi importa di loro. Sono stata vittima di pregiudizi e cattiverie fin da quando ero bambina. La gente pensa che un artista non abbia emozioni, che tutto gli sia dovuto. Che sia un privilegiato e che sia sicuro di sé nella vita come quando è su un palco o su un set. E, invece, è il contrario: quando scendi dal palco sei più vulnerabile” – ha spiegato per poi aggiungere. “Molto dipende anche da come vieni dipinto, raccontato, da come le tue vicende vengono riportate. Perché, poi, veniamo giudicati da come certe nostre fragilità o debolezze vengono trattate”.

Pamela Prati pronta a trovare l’amore

Single, ma con tanta voglia d’innamorarsi. Pamela Prati è pronta a riaprire il proprio cuore ed è disposta a farlo anche qualora l’amore dovesse bussare alla sua porta durante la permanenza nella casa del Grande Fratello vip 7. “Sarebbe bello vedere una storia d’amore fra due adulti, perché un adulto ha un vissuto, è più consapevole, ma deve valerne la pena. Se trovassi l’amore farei un bel regalo ad Alfonso per ringraziarlo”, ha detto.

“Voglio un uomo con la “U” maiuscola perché si stanno estinguendo: nascono tanti maschi ma pochi diventano uomini. E io da 4-5 anni non provo l’emozione di innamorarmi. Il sesso? Mi manca abbracciare un uomo, perché il sesso è importante se hai un compagno e se c’è un sentimento profondo”, ha concluso.

