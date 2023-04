Pamela Prati: “Vorrei andare a Sanremo”/ “La mia erede? Mi piace moltissimo Elodie”

Pamela Prati e la lunga carriera

Pamela Prati, dopo la parentesi del Grande Fratello Vip, torna alla musica e racconta i suoi progetti in una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Francesco Fredella sulle frequenze di RTL 102.5. Nell’anno del trentesimo anniversario di due grandi successi come “Che te la pongo” e “Menealo“, Pamela Prati è tornata sulla scena musicale con “Extasy”, un progetto a cui la showgirl ha creduto sin dal primo giorno. Nel viaggio del tempo che affronta con Francesco Fredella, Pamela Prati riceve, a sorpresa, la telefonata di Rino Barillari, il fotografo delle dive: “Pamela è l’unico personaggio richiesto dai settimanali perchè ogni notizia che esce sulla Prati diventa d’oro e tutti cercano di riprenderla”, afferma il fotografo. “Pamela è un personaggio che funziona alla grande“, aggiunge ancora Barillari.

Dopo il capitolo Barillari, si passa alla pressione mediatica con cui da anni la Prati deve convivere: “Ci sono abituata e l’importante è che se ne parli”, ammette la showgirl. “Ho le spalle larghe”, aggiunge ancora Pamela che, da anni, deve fare i conti con vari gossip e pettegolezzi.

Pamela Prati e il sogno di Sanremo

Da anni sulla cresta dell’onda, Pamela Prati è riuscita a costruire una brillante carriera nel corso della quale ha affrontato avventure televisive di diverso tipo, ma ad oggi, c’è una sua erede? “Io adoro Elodie e sta dando dimostrazioni anche come attrice e ballerina. Ha una voce incredibile e mi piace moltissimo“, afferma la Prati ai microfoni di Francesco Fredella. “Lei è molto brava perchè studia tanto, si prepara. E’ una grande professionista”, aggiunge ancora la Prati che promuove a pieni voti la Di Patrizi.

Dopo essere tornata alla musica, dove vuole arrivare, oggi, Pamela Prati? “Al Festival di Sanremo. Io vorrei andare a Sanremo. Dovevo fare il Festival di San Marino, ma purtroppo, avevo un’esclusiva con Mediaset e non l’ho potuto fare”, spiega la Prati. “Hai un pezzo pronto per Sanremo?”, chiede Francesco Fredella. “Lo possiamo realizzare. Lo farò ascoltare ad Amadeus e credo che avrebbe apprezzato anche la canzone Anni ’60”, afferma la showgirl. Infine, la Prati parla di cucina svelando di aver aperto il blog “Il piccante ce lo metto io” spiegando che, per sedurre in cucina, è fondamentale l’amore con cui si preparano i piatti. Cliccate qui per ascoltare tutta l’intervista.

