Pamela Prati vuole abbandonare il GF Vip 2022/ Cristina Quaranta e Nikita confermano: “C’entra Caltagirone!”

Pamela Prati vuole abbandonare anche il Grande Fratello Vip 2022? Stando a quanto si dice in queste ore nella Casa di Cinecittà pare proprio di si. A rivelarlo nella notte è stata Cristina Quaranta durante una chiacchierata con Nikita. Secondo quanto riporta Biccy, la Quaranta avrebbe rivelato che Pamela avrebbe paura di affrontare in modo definitivo l’argomento Mark Caltagirone e vorrebbe abbandonare la Casa prima che Signorini ne chieda spiegazioni in diretta.

“Ma lo sai che Pamela Prati vuole andarsene? – ha esordito la Quaranta parlando con Nikita – Io pensavo non fosse seria e invece vuole farlo. Prima mi ha chiesto di nominarla. Io ho detto che non l’avrei fatto perché avevo già la mia nomination. Le ho proprio detto ‘no mi dispiace ma io voto quello che penso’”, ha raccontato l’ex ragazza di Non è la Rai.

Pamela Prati pronta a lasciare anche il GF Vip 7? “Colpa di Mark Caltagirone”

Ma non è tutto. Cristina Quaranta ha poi proseguito, dichiarando: “Secondo me vuole scappare per il fatto di Mark Caltagirone. Non vuole affrontare l’argomento. Così se ne va e non ne parla. Lei ha proprio paura di questo.” La gieffina ha poi fatto riferimento alla storia di Gegia e il presunto fidanzato turco; ricordando come ieri Signorini si è poi rivolto a Pamela per avere un parere, la Quaranta ha tirato le sue somme: “Tutti vogliono sapere la verità, se si è fatta fregare o no da questo Mark Caltagirone. Lui non esiste, almeno Gegia poraccia la foto di un uomo turco ce l’ha! – e ha concluso – L’affare di Caltagirone è stato grosso.”. Dal canto suo anche Nikita ha confermato la volontà di Pamela di lasciare il GF Vip: “Sì anche a me ha detto che vuole andarsene perché quello che voleva fare l’ha fatto. – ha spiegato – Dice che il suo obiettivo l’ha raggiunto. Quello che doveva dare l’ha dato.” La vedremo presto prendere un altro taxi fuori dalla porta rossa?

