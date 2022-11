Pamela Prati vuole dormire con Marco Bellavia/ Lui disposto a tutto, pure a…

Pamela Prati chiama Marco Bellavia nella casa del Grande Fratello VIP: “Voglio dormire con te”

Pamela Prati getta la maschera al Grande Fratello VIP e svela le sue intenzioni con Marco Bellavia, che da studio continua a corteggiarla senza sosta. “Voglio dormire con lui, va bene?”, afferma la soubrette durante la diretta. L’ex volto di Bim Bum Bam rimane spiazzato dalla dichiarazione di Pamela e si dice subito pronto ad entrare nella casa del Grande Fratello VIP per riprendere in mano il loro rapporto. “Io vado...”, avvisa lui. “Ma devi stare in quarantena”, risponde divertito Alfonso Signorini. Il conduttore del GF VIP promette di riportare le volontà di Pamela e Marco agli autori, chissà che non decidano davvero di farli riavvicinare nel corso delle prossime settimane.

Marco Bellavia disposto a tutto per riabbracciare Pamela Prati: “Pronto a ripetere la quarantena”

“Io accetto di mettermi in gioco con te”, insiste Marco Bellavia nel collegamento con Pamela Prati. La soubrette è al settimo cielo, almeno così dice, e aspetta trepidante il ritorno di Marco nella casa di Cinecittà. Non contento, evidentemente, lui rilancia ancora le sue promesse e tutte le buone intenzioni con Pamela Prati, sottolineando la sua richiesta: “Per te sono disposto a far la quarantena e a supportarti in questa avventura”. La parola, dunque, passa al Grande Fratello VIP. Marco Bellavia tornerà nella casa?

