Pamela Villoresi: “Attrice? Non avrei potuto fare altro”/ “Non guardo mai al passato”

Pamela Villoresi è intervenuta in qualità di ospite ai microfoni di “Verissimo”, trasmissione di Canale 5 condotta da Silvia Toffanin e andata in onda nel pomeriggio di sabato 12 novembre 2022. L’attrice ha parlato della sua infanzia: “I miei genitori erano preoccupati del fatto che facessi teatro, anche perché tutti si scagliarono contro di loro, li consideravano degli irresponsabili. La fortuna di avere un obiettivo così forte mi ha tenuto lontano da tanti pericoli ed eccessi, che negli anni Settanta erano ancora più forti: dalla lotta armata nelle strade alle droghe pesanti. Anche in questo sono stata fortunata”.

Poi “guadagnavo pochissimo, ma riuscivo a mettermi da parte qualcosa per comprarmi i libri di danza, di mimo, di canto. Penso che non avrei potuto fare nessun altro lavoro nella mia vita“.

Nel prosieguo di “Verissimo”, Pamela Villoresi ha rivelato di essere nonna “di due femminucce. Adesso sono un po’ lontana dalle mie nipoti, tanto per cambiare, in quanto vivo a Palermo e loro sono sparse per l’Italia. Non è semplicissimo vederci, però mi piace giocare con loro. I nipoti devono essere viziati dai nonni, per educarli ci sono già i genitori”.

Come mamma, invece, Pamela Villoresi ha dichiarato: “Ho cercato di fare sì che i miei figli diventassero persone perbene, in grado di non rimproverarsi nulla di male che potrebbero aver fatto agli altri, anche se involontariamente. Si deve avere rispetto per se stessi, per gli altri, per l’ambiente dove viviamo. Il mondo ci è stato dato in prestito, dobbiamo restituirlo in condizioni migliori rispetto a quelle in cui l’abbiamo trovato e l’abbiamo conciato. A me piace camminare con la faccia girata in avanti e non all’indietro. Non guardo al passato, cerco di vivere al meglio i miei anni facendo cose che mi piacciono. Mi piace fare nuoto in acque libere, ma soprattutto canottaggio. Ho fratelli e sorelle di barca, con cui condividiamo ore bellissime”.

