Pamela Villoresi, chi è e il dramma delle molestie subite/ “Un regista mi fece delle avances ma…”

Pamela Villoresi, una carriera tra cinema, teatro e televisione

Pamela Villoresi ha recitato in più di 60 spettacoli teatrali ed è stata nel cast di numerosi film e fiction. avviata alla carriera teatrale sin dalla prima adolescenza, a 18 anni è approdata al Piccolo Teatro di Milano da Giorgio Strehler e ha partecipato con Jack Lang alla fondazione dell’Unione dei Teatri d’Europa. Specializzatasi nell’interpretazione della poesia, ha prestato il suo volto a decine di pièce di cui 5 con lo stesso Strehler e altre al fianco di grandi attori italiani tra cui Nino Manfredi, Vittorio Gassman, Mario Missiroli, Giancarlo Cobelli e Maurizio Panici. Durante la sua carriera ha diretto 28 spettacoli, lavorato in oltre trenta film, insegnato recitazione e poesia in numerose città e fatto parte del consiglio di amministrazione dell’Accademia nazionale d’arte drammatica, del Met Teatro Stabile della Toscana e del Teatro Argentina Stabile di Roma. Attualmente è direttrice del Teatro Stabile Biondo di Palermo.

Per quanto riguarda cinema e televisione, tra gli ultimi film in cui ha recitato vi sono Amore 14, La grande bellezza, Orecchie e Youtopia, mentre tra le fiction che l’hanno vista partecipe si citano Non uccidere, Romanzo famigliare e Don Matteo. Quanto infine alla sua vita privata, non è noto se l’attrice sia attualmente impegnata oppure sia single. Da diverso tempo è infatti vedova di Cristiano Pogany, direttore di fotografia con il quale ha condiviso vent’anni e da cui ha avuto tre figli.

Pamela Villoresi vittima di molestie: “Ero ragazzina quando…”

Pamela Villoresi è stata vittima di molestie. In un’intervista a La Nazione, l’attrice ha rivelato di aver subito delle avances quando era agli inizi della carriera da parte di qualche regista: “Una vera e propria molestia, quando ero giovane, l’ho subita prima a Prato poi Barletta. Da ragazzina qualche regista ci ha provato, ma l’ho subito minacciato di chiamare la polizia. E’ un problema culturale da correggere. Grazie alla mia professione ho cercato di contribuire con i miei spettacoli, mentre come donna mi sono impegnata a buttare giù qualche ascensore che insisteva a schiacciare la figura professionale delle donne. Ad esempio al ‘Biondo’ ho fatto salire la percentuale delle registe in modo deciso”.

Pamela Villoresi ha da sempre dimostrato di essere solidale con le donne. A coloro che vorrebbero entrare nel mondo dello spettacolo ha suggerito più volte di essere autosufficiente e libera dai ricatti o condizionamenti: “Essere sempre autosufficienti, essere autonome e mettere al primo posto il proprio lavoro. Saper dire ‘me ne vado’ senza sottostare a nessun tipo di ricatto, pronte a rivendicare la propria libertà. In amore ho applicato sempre questa norma, tanto le persone non cambiano: allora è stato molto più semplice cambiare fidanzato!”, aveva rivelato.











