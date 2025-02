Nella diretta odierna di Storie Italiane si è parlato a lungo della storia di Pamela, a lungo vittima di una reiterata serie di violenze da parte del marito Sebastiano al culmine delle quali ha deciso di prendere in mano il suo destino e denunciarlo: la loro storia d’amore sarebbe iniziata come tantissime altre che quotidianamente sbocciano tra i banchi di scuola quando avevano solamente 16 anni e ha portato a Pamela e Sebastiano a mettere al mondo tre figli nel corso di una relazione che sembrava tranquilla ed idilliaca.

Improvvisamente – racconta Pamela a Storie Italiane – “dopo la nascita del secondo figlio lui è diventato geloso, tornava dal lavoro stressato e si creavano sempre discussioni. Ci sono stati tanti alti e bassi, ma poi un giorno mi ha dato un pugno sul naso e sono svenuta, poi ricordo che era dispiaciuto e piangeva e mi ha convinto a raccontare che ero caduta dalle scale“, ma a quel punto le vessazioni non si sarebbero (ovviamente) interrotte e “a novembre per io mio compleanno abbiamo avuto una lite molto pesante perché avevo festeggiato con la mia famiglia, mi lanciò un telecomando ma poi mi aveva implorato e sono finita nell’ennesimo circolo vizioso”.

La situazione tra Pamela e Sebastiano, però, sarebbe degenerata ulteriormente a gennaio in cui – racconta – “abbiamo litigato pesantemente per la sua gelosia, ha preso un coltello seghettato e puntandomelo alla gola mi ha detto ‘tu oggi morirai’. Sono intervenuto i suoi genitori e sono riuscita a scappare a casa di mia madre” che l’avrebbe accompagnata in ospedale: lì sarebbero stati medici a capire che potesse esserci un qualche retroscena di violenza, lanciando il consueto alert al codice rosso che – purtroppo – si è nuovamente trasformato in un incubo.

Il racconto di Pamela: “Oggi mio marito Sebastiano è libero e ha ricevuto solo un ammonimento dalle autorità”

Dopo la denuncia – infatti – sia Sebastiano che suo fratello e suo padre hanno iniziato a minacciare violentemente e quotidianamente Pamela fino al momento in cui “una notte abbiamo sentito odore di plastica bruciata” scoprendo che era stato appiccato un incendio sia alla sua auto, che a quella della madre: un segnale chiaro del quale – ricorda – “faceva finta di niente, mi diceva che era il risultato del fatto che io mi faccio odiare dalle persone”; mentre sull’incendio seppur per gli inquirenti “non ci sono abbastanza prove” per incriminarlo, lei si dice “convinta che sia stato lui” tanto che anche il figlio – che quella notte dormiva dal padre – “mi ha detto che è uscito e rientrato in nottata e indossava la felpa nera con il cappuccio”.

“Lui non ha paura delle forze dell’ordine – racconta ancora Pamela a Storie Italiane – e ho accettato la casa protetta anche se inizialmente non volevo allontanarmi dalla mia famiglia, anche perché lui oggi è ancora libero ed è convinto che non abbia mai fatto niente di sbagliato”: infatti dal punto di vista inquisitorio il marito avrebbe ricevuto solamente un ammonimento da parte delle autorità e mentre il padre e il fratello di Sebastiano hanno ricevuto il braccialetto elettronico, la donna si trova reclusa in una casa protetta con i figli che – spiega – “ora sono molto più felici”; mentre ragionando sulle denunce e sulle indagini spiega che “stiamo aspettando le udienze” sottolineando in particolare che – in ogni caso – “l’ammonimento non basta e ho paura per i miei bambini“.