Pamelo, chi è il gemello di Pamela Prati al Grande Fratello Vip 2022/ Attilio Romita…

Al Grande Fratello Vip 2022 arriva Pamelo, gemello di Pamela Prati

Nella casa del Grande Fratello Vip 2022 è arrivato un nuovo concorrente. Si chiama Pamelo, ha un caschetto scuto e liscio e indossa spesso gli occhiali da sole per nascondere lo sguardo da fotografi e paparazzi. Pamelo i è presentato anche come il gemello di Pamela Prati, inquilina della casa di Cinecittà dalla prima puntata e che, ogni settimana, si scontra con i propri compagni a causa di alcuni atteggiamenti. Nel corso dell’undicesima puntata ha discusso con Patrizia Rossetti rea di aver fatto, in confessionale, la battuta “spostati che hai il sedere piatto”.

Una battuta che la Prati non ha gradito affatto lamentandosi in diretta mentre gli altri concorrenti hanno definito i suoi degli atteggiamenti da “diva”. “Io sono una diva”, è stata la risposta di Pamela che si è allontanata dal gruppo. In suo soccorso è così arrivato proprio Pamelo.

Attilio Romita è Pamelo, il gemello di Pamela Prati

Per confortare Pamela Pati e farle tornare il sorriso, Attilio Romita si è trasformato nel suo gemello indossando una parrucca scura e degli occhiali da sole neri e lasciandosi andare ad atteggiamenti da vera diva. Nel corso della nuova puntata del Grande Fratello Vip 2022, Pamelo sarà presentato ufficialmente al grande pubblico, ma nelle anticipazioni del nuovo appuntamento, Alfonso Signorini ha svelato qualche indizio in più.

“Pamela è entrata in crisi come al solito perché non accetta di non essere definita una diva però ha reagito anche ad Attilio che ha creato la figura di Pamelo che sarebbe suo fratello. Il nostro Attilio si è dotato di una bella parrucca, occhialoni anti paparazzi e si è trasformato nel fratello gemello di Pamela mostrando delle inaspettate doti di showman”, le parole di Signorini.

