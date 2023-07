Pamplona, corridore tenta di farsi selfie con un toro/ Video, l’animale infuriato lo incorna

A Pamplona è in scena la tradizionale Festa di San Firmin. Dal 7 fino al 14 luglio, la tanto discussa corrida fra le stradine della nota cittadina spagnola, con i tori in corsa e a fianco i partecipanti, pronti a sfidare la sorte. Un’esperienza che a volte può essere molto pericolosa, così come testimoniato dai numerosi feriti e dalle vittime verificatesi negli anni, e come confermato anche da un video divenuto virale in queste ore, e pubblicato dal Corriere della Sera. Nel filmato in questione, che trovate qui sotto, si vede uno spettatore della corrida di Pamplona mentre viene incornato da un toro nella Plaza de Toros. In questo caso l’uomo ha tentato un selfie nelle immediate vicinanze del toro, facendolo innervosire in maniera visibile: l’animale ha quindi travolto chiunque gli stesse attorno, compreso il protagonista del video.

Non è ben chiaro cosa sia accaduto ma nel video si vede chiaramente la camera con dei movimenti bruschi, di conseguenza è probabile che colui che stava scattando il selfie sia caduto. In ogni caso sembrerebbe essersela cavala visto che nei fotogrammi successivi si vede lo stesso uomo mentre corre a gambe levate, cercando di mettere più spazio possibile fra lui e l’animale. In totale sono stati 10 i feriti nei primi due giorni della Festa di San Firmin a Pamplona, fra cui 4 nella seconda giornata.

PAMPLONA, TENTA SELFIE CON UN TORO, TRAVOLTO: LA FESTA FINO AL 14 LUGLIO

La festa attira ogni anno migliaia di persone da tutto il mondo che guardano i corridori che, dopo essersi fatto coraggio, percorrono i famosi 875 metri mentre vengono inseguiti dai tori da combattimento per circa 2 o 3 minuti, fino a giungere appunto all’arena, dove terminata la corsa. L’evento si svolge ogni mattina alle ore 8:00, e come detto sopra andrà avanti fino a venerdì prossimo, 14 luglio.

Quest’anno ricorrere il 100esimo anniversario della prima visita alla stessa festa di San Firmino dello scrittore Ernest Hemingway, colui che di fatto la rese celebre a livello internazionale grazie al suo romanzo del 1926 The sun also rises.

