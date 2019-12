Pan – viaggio sull’isola che non c’è/ Video, su Italia il film con Amanda Seyfried

Pan – viaggio sull’isola che non c’è andrà in onda su Italia 1 alle 21.20 del 16 dicembre, con la regia di Joe Wright. Un cast piuttosto famoso con Cara Delevingne, Amanda Seyfried, Hugh Jackman, Garrett Hedlund. Il titolo originale della pellicola è 3D ed è del 2015. Si tratta di una commedia di tipo avventuroso, particolarmente indicato per i ragazzi. La storia di Peter Pan la conoscono tutti, in questo caso però sembra prendere uno sviluppo particolare. Una rivisitazione del classico di J. M. Barrie che ripercorre la leggenda di Peter grazie alla sublime interpretazione del giovane Levi Miller.

Pan – viaggio sull’isola che non c’è, la trama del film

Leggiamo da vicino la trama di Pan – viaggio sull’isola che non c’è. Peter è un piccolo orfano cresciuto all’interno di un orfanotrofio in Inghilterra durante la Seconda Guerra mondiale. Un periodo molto difficile non solo per essere stato abbandonato ma anche per le condizioni socio economiche. Il suo unico amico è Pennino. Il ragazzo però si rende conto che accadono cose molto strane mentre dorme la notte, alcuni giovani spariscono misteriosamente. Peter una sera viene rapito insieme ad altri bambini e viene trasportato su un vascello volante. Ad averli rapiti sono pirati che si servono dei bambini e in cambio donano all’istituto delle ricchezze. I pirati li conducono sull’Isola che non c’è. A capo di tutto c’è Edward Teach un temibile pirata Barbanera che li vuole rendere piccoli schiavi. Il loro obiettivo è trovare una polvere di fata che serve al pirata a mantenersi giovane in eterno. Peter, durante il suo lavoro in miniera, incontra Giacomo Uncino. Durante il suo lavoro il ragazzo riesce a trovare un frammento, la scoperta però gli viene rubata da un altro giovane così lui viene additato come bugiardo e gettato da un ponte dallo stesso Barbanera. Tuttavia mentre sta precipitando, Peter inizia a fluttuare lentamente per poi perdere i sensi. Peter al risveglio si trova all’interno della stanza del pirata, questi gli racconta di una profezia molto famoso secondo cui lui sarebbe prima o poi stato sconfitto da un ragazzo capace di volare. Peter allora viene chiuso in cella ma grazie a Giacomo Uncino e Spugna riesce a scappare. Tutti e tre si recano nel bosco. Peter inizia a cercare sua madre, convinto che sia nel villaggio degli indigeni, qui si imbatte in enormi uccelli giganti ma viene salvato proprio dagli indigeni che però lo imprigionano convinto che sia dalla parte di Barbanera. Durante uno scontro, il capo del villaggio si rende conto che Peter ha al collo un medaglione, lo stesso che indossava sua madre. Così termina il contrasto e l’uomo racconta a Peter di sua madre, in passato schiava di Barbanera. Questo era molto innamorato di Mary ma lei amava il principe delle fate, quando il pirata si rese conto della loro storia cercò di ucciderla. Il principe pur di salvarla si trasformò in umano, tuttavia questo incantesimo durava solo un giro. Portò Mary sulla terra e qui concepirono proprio Peter prima della sua morte. Mary spaventata dalla fine che avrebbe potuto fare suo figlio decide di lasciare Peter in orfanotrofio lasciandogli la lettera e il medaglione. Peter riesce dopo una serie di peripezie a liberare le fate dai pirati, rivedendo per un ultima volta lo spirito di sua madre. Alla fine Peter diventa il paladino dell’Isola che non c’è trasportando i bambini per liberarli dall’orfanotrofio.

Il trailer di Pan – viaggio sull'isola che non c'è





