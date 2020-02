Panariello Conti Pieraccioni lo show/ Anticipazioni: “San Valentino con noi” (14 Febbraio)

Giorgio Panariello, Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni, dopo aver girato i migliori teatri italiani, approdano su Raiuno con il loro show. Venerdì 14 febbraio, i tre colleghi, ma soprattutto i tre amici, sono i protagonisti della prima serata della rete ammiraglia della Rai con il loro show che ha collezionato sold out in tutta Italia. “Natale con i tuoi, San Valentino insieme a noi! Col cuoreee”, scrive Leonardo Pieraccioni ricordando l’appuntamento ai fans su Instagram. Un grande evento quello che propone Raiuno e che mette insieme uno dei conduttori più amati e apprezzati degli ultimi anni come Carlo Conti, un attore comico capace di commuoversi e far emozionare come Giorgio Panariello e uno dei registi più ironici e innovativi del cinema italiano. Il risultato è uno show imperdibile e che promette grande divertimento.

Panariello, Conti, Pieraccioni: lo show dei record su Raiuno

Giorgio Panariello, Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni portano su Raiuno lo show dei record. Dopo aver fatto divertire tutto il pubblico che li ha seguito a teatro, i tre amici, questa sera, chiuderanno in grande stile un’avventura magica che li ha portati a condividere un’esperienza unica. Oltre a divertirsi e a trascorrere insieme momenti unici, i tre amici, hanno regalato al proprio pubblico un vero e proprio varietà fatto di gag, momenti musicali, divertenti siparietti, ma anche momenti di riflessione e che emozioneranno il pubblico. Sia Conti che Panariello che Pieraccioni hanno regalato ai fans una parte intima del proprio vissuto dando così vita ad uno show unico e che è considerato un vero e proprio evento televisivo.

Pieraccioni, Conti e Panariello: “il divertimento è sorprendere il pubblico”

Leonardo Pieraccioni, Carlo Conti e Giorgio Panariello hanno portato il loro show anche all’Arena di Verona riscuotendo un grandissimo successo anche da parte della critica. Un successo che è nascosto nello splendido rapporto che i tre coltivano ormai da anni. “Quello che facciamo e diciamo è la verità di quello che siamo anche fuori, nella vita quotidiana: con Leonardo e Carlo ci frequentiamo da anni e ci stimiamo. Il divertimento è nel sorprendere il pubblico con la nostra energia“, ha raccontato Panariello in un’intervista rilasciata al Corriere della sera lo scorso dicembre. «Quando le battute sono giuste, non esiste pubblico difficile: credo che potremmo far ridere anche in Kenya, se capiscono l’italiano e, con la pelle scura di Carlo, saremmo pure avvantaggiati», ha aggiunto Pieraccioni sempre al Corriere.



