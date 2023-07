PANASONIC/ Caldo-freddo senza segreti: efficienza e risparmio “All in One” con Aquarea Generazione K ed L

Si tratta di una nuova generazione di pompe di calore, quelle designate come K e L, che ai tradizionali punti di forza della gamma Aquarea aggiungono caratteristiche derivanti da una nuova tecnologia, sviluppata sempre tenendo d’occhio l’efficienza e l’affidabilità, abbinate anche ad altri elementi come il basso impatto acustico. Panasonic, insomma, mantiene alta l’attenzione su tutti gli aspetti del prodotto, cercando di assicurare la massima funzionalità ma anche curando le caratteristiche dell’oggetto in sé. Non per niente, al di là del livello di prestazioni riconosciuto, la nuova gamma Aquarea K e L è stata premiata ai Good Design Awards 2022, con un particolare apprezzamento da parte dei giudici per il design dell’unità esterna che grazie al moderno colore grigio antracite, si integra perfettamente con l’ambiente circostante.

Covid, inchiesta europea flop: riunioni segrete e contratti nascosti/ "Poca trasparenza? Giustificata"

La pompa di calore Aquarea All in One, d’altra parte, è stata pensata in vista all’adattabilità agli spazi in cui verrà utilizzata: è un sistema compatto, con un ingombro ridotto di 598×600 mm, che può essere installato accanto ad altri elettrodomestici come il frigorifero o la lavatrice. Proprio le dimensioni compatte fanno in modo che queste unità possano essere integrate sulla parte superiore con un’unità di ventilazione per il ricambio dell’aria. Grazie al riscaldamento efficiente viene generata acqua calda sanitaria, custodita in un serbatoio di acciaio inossidabile da 185 litri con isolamento U-VacuaTM per ridurre le perdite di energia.

Federica Pellegrini, incidente domestico: "Brutta caduta dal guardaroba"/ "Poteva andare peggio"

Ma veniamo ai singoli modelli e alle loro caratteristiche. Per chi cerca soluzioni relative a nuove abitazioni, con un fabbisogno energetico molto basso, la serie K di Aquarea può essere un’ottima opportunità. Tra i prodotti di questo tipo spiccano i modelli della gamma Alta Performance con capacità da 3 a 9 kW. Il loro punto di forza è l’efficienza, garantita da un sistema innovativo a basso consumo energetico che vale per il riscaldamento ma anche per il raffrescamento e la produzione di acqua sanitaria. Il valore di SCOP (coefficiente di prestazione stagionale, parametro che permette di confrontare i modelli a parità di potenza termica prodotta) arriva fino a 5.12, il risultato ottenuto è il risparmio energetico ma anche la diminuzione delle emissioni di anidride carbonica, ridotte al minimo.

Million Day/ Estrazione numeri vincenti di martedì 4 luglio 2023: le cinquine di oggi

Sempre rimanendo nell’ambito della generazione Aquarea K, Panasonic mette a disposizione le versioni T-CAP da 9 e 12 kW monofase, progettate perché funzionino anche a temperature esterne rigide e che rappresentano una soluzione ideale per sostituire caldaie a gas o a gasolio. Le tubazioni del refrigerante R32 collegano le unità interne ed esterne: la temperatura dell’acqua arriva fino a 60 gradi anche se all’esterno si toccano i -10 gradi di temperatura.

Anche per quanto riguarda Aquarea serie L, in particolare il modello All in one Alta Performance, Panasonic ha tenuto conto della necessità di mantenere un alto livello di efficienza energetica e allo stesso tempo di rispettare l’ambiente. Le proprietà del refrigerante naturale R290, con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) pari a 3, permette di assicurare un minore impatto ambientale rispetto a refrigeranti come, ad esempio, R410A, il cui GWP è di 2088. Non solo, la serie, disponibile con capacità da 5 a 9kW, offre un’efficienza eccezionale con SCOP fino a 5,06. Infine, particolare niente affatto trascurabile, l’impatto acustico dell’unità in ambiente è stato ridotto fino a 8 dB(A) in meno rispetto ai modelli precedenti. L’unità All in One R290 fornisce un collegamento idraulico tra unità interna e esterna e permette temperature di uscita dell’acqua fino a 75°C, anche con -10°C esterni. Una soluzione, quindi, particolarmente adatta a lavorare su impianti esistenti che utilizzano l’alta temperatura, come i radiatori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA