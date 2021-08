PANDEMONIUM – TU FAI SCHIFO SEMPRE/ Canzone simbolo di Sanremo 1979

I Pandemonium sono un gruppo musicale nato dall’idea di mettere insieme talenti emergenti. Il gruppo era formato da un gruppo di attori-cantanti napoletani che conquistò la ribalta nazionale partecipando al Festival di Sanremo 1979. Quell’edizione del Festival fu condotta da Mike Bongiorno, affiancato da Anna Maria Rizzoli. Toccò proprio a quest’ultima presentare al pubblico i Pandemonium durante la serata finale della kermesse musicale. Il gruppo si presentò sul palco del Teatro Ariston con il brano “Tu fai schifo sempre” che rappresenta il dialogo di una coppia in cui lui, pur essendo consapevole di non essere l’uomo migliore del mondo, non riesce a non amare la donna di cui si è innamorato. Lei, da parte suo, lo esorta a non dire più bugie mettendolo davanti ad una cruda verità: farà schifo sempre.

I Pandemonium, Tu fai schifo sempre simbolo del Festival di Sanremo 1979

Dopo la prima esibizione, i Pandemonium balzano al primo posto della classifica parziale di Sanremo 1979. Con il voto delle giurie, però, persero il primato e, al termine della serata finale, si piazzarono al decimo posto. Il brano, tuttavia, diventò un tormentone per quell’edizione del Festival di cui, ancora oggi, è considerato il simbolo. ai Pandemonium e alla canzone “Tu fai schifo sempre” dedicherà un momento Techtechetè nella nuova puntata in onda oggi su Raiuno, subito dopo l’edizione delle 20 del telegiornale. Ecco il testo del brano riportato dal portale orrorea33giri:

Certe volte mi chiedo se sto sognando

Possibile che tu abbia scelto me come l’uomo della tua vita

Io una persona così insignificante vicino a te che sembri una stella

Che sei una stella perché tu sei bella, tu sei fragile, sei un fiore

Ecco sei un fiore

Scetate guagliò

Tu fai schifo sempre

Da mattina a sera

Fai schifo sempre

Quan scendi le scale

Fai schifo sempre

Quan leggi ‘o giurnale

Fai schifo sempre

Fai schifo sempre

Tu si nu’ fiore profumato

Tu si na rosa, tu si nu guaie

Ma pecché nun te vaie

Tu fai schifo sempre

Tu comunque te vieste

Fai schif sempre

Te prepare ‘pa’ festa

Fai schif sempre

Si t’affacci a fenesta

Fai schifo sempre

Fai schifo sempre

Tu tiene a cocca ca è chiu’ doce e ‘na cerasa

Tu si nu guaie

Ma pecché nu muore maie

Quanno te penso

Sento nu brivido Nennè

Quanno te veco me vota e stomaco

E sai pecché, pecché

Tu fai schifo sempre

Da mattina a sera

Fai schifo sempre

Quan scendi le scale

Fai schifo sempre

Quan leggi ‘o giurnale

Fai schifo sempre

Fai schifo sempre

