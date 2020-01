Pandev all’Inter?/ Calciomercato, soluzione low cost per l’attacco nerazzurro

Goran Pandev all’Inter è la novità che ha infiammato questo pomeriggio di calciomercato per quanto riguarda i nerazzurri. Sappiamo che la dirigenza dell’Inter ha di fatto chiuso i movimenti in entrata con il grande acquisto di Christian Eriksen, ma potrebbe rimanere un piccolo vuoto da colmare in attacco. Alexis Sanchez dopo l’infortunio non riesce ancora ad ingranare, Sebastiano Esposito è bravo ma è pur sempre un 2002 e c’è il rischio che a tirare la carretta siano sempre Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. Considerando che l’Inter potrebbe avere ancora quasi 30 partite da giocare, se arrivasse lontano anche in Europa League, ecco che un rinforzo di esperienza, carisma e che accetti anche di essere riserva sarebbe l’ideale. Pandev potrebbe essere il nome che risponda nel modo migliore a questo identikit, dunque attenzione ai possibili sviluppi da qui a domani sera, quando chiuderà il calciomercato di gennaio.

PANDEV ALL’INTER? POSSIBILE RITORNO PER L’EROE DEL TRIPLETE

Pandev all’Inter avrebbe il fascino del ritorno di uno degli ultimi eroi del Triplete ancora in attività e sarebbe il terzo atto della carriera in nerazzurro per il macedone, che era passato dalle giovanili vincendo scudetto Primavera e Torneo di Viareggio nel 2002 prima di tornare all’Inter per un anno e mezzo dal gennaio 2010 all’estate 2011 vincendo scudetto, Champions League, Mondiale per Club, due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana con un bilancio di 68 presenze e otto gol. Per di più Pandev sta ancora facendo bene, come dimostrano i cinque gol già segnati in questo campionato con la maglia del Genoa, perciò potrebbe essere il perfetto rinforzo low cost per la seconda metà della stagione. Resta però una domanda: il Genoa può permettersi di salutare il macedone, punto di riferimento dell’attacco di Davide Nicola, nel bel mezzo di una difficile rincorsa verso la salvezza?

