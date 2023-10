Pandora e tumore al seno, dilaga la truffa online/ Il finto concorso per rubare dati personali

In questi ultimi giorni è stata segnalata una truffa online legata al marchio Pandora e al tumore al seno. L’azienda che produce gioielli, assolutamente incolpevole va specificato, viene associata ad un concorso fake per sensibilizzare il tema del tumore alla mammella. Si tratta di fatto della possibilità di vincere un bracciale Pandora con l’aggiunta di charm e anello sempre della stessa marca, semplicemente compilando un form online. L’utente medio, che non è dotato degli strumenti giusti per riconoscere che si tratta di una classica truffa online, viene spinto a cliccare sul link segnalato e a compilare i campi richiesti, fornendo quindi i propri dati personali non si sa bene a chi.

Nel dettaglio, come si legge su Bufale.net, viene segnalata la possibilità di vincere un braccialetto Pandora dorato e ben cinque ciondoli, recapitati direttamente a casa propria, solo inserendo le informazioni richieste. Un classico specchietto per le allodole che però pare stia già facendo diverse vittime anche perchè fra i naviganti della rete sono molti quelli convinti che se si inseriscono “solo” informazioni, senza dare vita a qualsiasi altra azione, non si incappa in nulla di rischioso.

PANDORA E TUMORE AL SENO, DILAGA LA TRUFFA ONLINE: DIFFIDATE DA CHI VUOLE REGALARVI COSE

Peccato però che non sia così visto che i nostri dati personali potrebbero essere utilizzati dai criminali della rete per qualsiasi scopo, ad esempio un clone di identità ma anche per risalire ad eventuali accessi online come email, social e conti bancari. Insomma, nulla di piacevole di conseguenza vi invitiamo chiaramente a non cadere nella trappola del finto concorso Pandora dove, ripetiamo, l’azienda risulta essere totalmente estranea.

La regola generale è che ogni qual volta qualcuno vuole regalarvi qualcosa di importante nella quasi totalità dei casi si tratta di una truffa, di conseguenza sempre meglio diffidare e stare alla larga da questi concorsi o dall’email in cui ci viene segnalato di aver vinto un iPhone 15 o un buono Amazon da 100 euro.

